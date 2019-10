Så dyr er kronprinse-børnenes luksusskole i Schweiz

Det koster mere end en halv million i skolepenge at sende kronprinsparrets fire børn på luksusskole i skisportsområde

I begyndelsen af 2020 skal kronprinsesse Mary og kronprins Frederiks fire børn på skoleophold i alperne i Schweiz.

Skolen, de fire børn skal gå på i et ophold på 12 uger, hedder Lemania-Verbier International School, og er en skole i den dyre ende af skalaen.

På skolens hjemmeside kan man læse, hvor meget det koster at deltage i et forårssemester, prisen er cirka 140.000 kroner pr. barn.

De to yngste - prins Vincent og prinsesse Josephine på otte år - er dog en smule billigere end de to store; prins Christian på 13 og prinsesse Isabella på 12.

I alt løber udgiften til skolen op i over en halv million kroner.

Dertil kommer udgifter til rejse og indkvartering - blandt andet af kronprinsesse Mary, der har meddelt, at hun ledsager børnene under deres skoleophold.

Kronprins Frederik vil være sammen med familien, 'når der er muligheder for det i kronprinsens program', lyder det fra kongehuset, der tilføjer:

'Med skoleopholdet ønsker kronprinsparret at give deres børn mulighed for en fælles oplevelse i et internationalt miljø'.



Kronprinsfamilien på skiferie i Verbier, hvor børnene næste år skal gå i skole. Foto: Sisse Stroyer/Ritzau Scanpix

Skolepengene på i alt cirka 550.000 kroner dækker ifølge skolens hjemmeside undervisning, frokost, snacks og naturligvis gratis Wi-Fi.

Skal man have ekstraundervisning - eksempelvis privat musiklærer eller sportstræner - koster det ekstra, oplyses det på skolens hjemmeside.



Når skoleopholdet er afsluttet, vil alle fire børn fortsætte deres skolegang i deres nuværende klasser på Tranegårdsskolen i Gentofte.

En gave for livet

I en kort kommentar til TV2 har Mary tidligere kaldt det kommende udlandsophold for en gave til deres børn.

- Vi ser det som en gave til vores børn, hvor de kan være sammen om det, og en gave, de har med sig resten af livet, sagde Mary.

Kronprins Frederik har selv gået på en skole i udlandet som barn. Fra 1982-1983 var han kostskoleelev på École des Roches i Frankrig.

Her havde han selskab af sin lillebror, prins Joachim.