Så lidt arbejder kongehuset

2017 synger på sidste vers, og det er tid til at gøre status over kongefamiliens år og kåre årets duks og årets dovendyr

Man bliver ikke nødvendigvis stresset af at være kongelig. Det viser en gennemgang af kongehusets officielle kalender, som Ekstra Bladet har lavet.

Her fremgår det, at kongefamiliens mest flittige – dronning Margrethe – i gennemsnit har ti arbejdsdage om måneden. Til sammenligning har en almindelig lønmodtager omkring 21. Og den mindst arbejdsomme Marie – slipper afsted med blot at passe sine prinsessepligter fire dage i løbet af en måned.

En arbejdsdag kan være alt fra at vinke fra balkonen på Amalienborg i anledning af dronningens fødselsdag eller at åbne en ny udstilling til lange dage med tætpakket program på officielt besøg i udlandet. For det hæver kongefamilien over 100 millioner skattekroner i apanage – hvert år.

I Ekstra Bladets kortlægning er der ikke taget højde for eventuel forberedelsestid eller arrangementer, der af den ene eller anden årsag ikke fremgår af kalenderen.

Lyder ikke af meget

Sebastian Olden-Jørgensen, der er lektor på Saxo-Institutten ved Københavns Universitet, understreger da også, at det kan være svært at vurdere, om tallene er udtryk for, at de kongelige arbejder meget eller lidt.

- På den ene side lyder det ikke af så meget med mellem fire og ti arbejdsdage pr. måned, men det betyder ikke jo nødvendigvis betyde, at de ikke laver noget den resterende tid, forklarer han til Ekstra Bladet.

Kommunikationsrådgiver i We Do Communication Anna Thygesen bider mærke i, at dronning Margrethe har været endnu mere flittig i år, mens kronprinsen har skruet ned for antallet af arbejdsdage.

- Når kongehuset melder ud, at prins Henrik ikke er rask, ville det være naturligt, at Frederik 'steppede up'. Kommunikationsmæssigt er det lidt mærkeligt, at den ældre dame får mere travlt, men omvendt viser det, at det er hende, der bestemmer og bestemt ikke er ved at pensionere sig selv. Det sender et signal om, at der er styr på kongehuset, vurderer hun.

Sebastion Olden-Jørgensen mener, at udsvingene i antallet af arbejdsdage kan være udtryk for tilfældigheder.

- Det er meget, der ikke kan planlægges blot for at fylde en kalender ud. Noget kan man ikke ændre på. Det gælder eksempelvis besøg fra udlandet.

Kongehusets kommunikations-og pressechef, Lene Balleby, har samme pointe.

- Kongehusets kalender afspejler på ingen måde det fulde billede af den kongelige families virke. Kalenderen er alene en oversigt over begivenheder, hvor de kongeliges aktiviteter kan dækkes af pressen. Den kongelige familie har desuden som så mange andre en hverdag på kontoret, i Mary Fonden, i IOC, Forsvaret eller i forbindelse med de protektioner, organisationer og fonde, hvor de hver især er involverede, siger Lene Balleby.

Myreflittige Margrethe

Dronning Margrethe på sommertogt på Bornholm i august. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dronning Margrethe må siges at have gennemlevet et sandt 'annus horribilis'. Meget af 2017 kom til at handle om prins Henrik, der pludselig meldte ud, at han ikke ville begraves ved siden af sin hustru gennem 50 år.

Siden blev han syg og indlagt, inden det i september så blev afsløret, at den 83-årige Henrik lider af demens.

Men trods en utvivlsomt vanskelig tid lykkedes det alligevel Margrethe at klemme endnu flere arbejdsdage ind i kalenderen end året før.

118 dage blev det til i år mod 107 i 2017. Dermed er den 77-årige dronning som altid i førertrøjen i familiens interne konkurrence - hvis de da skulle have en sådan.

Vil drosle ned snart

Sebastian Olden-Jørgensen er imponeret over Daisys arbejdsomhed.

- Det er tydeligt, at hun ikke har villet skåne sig selv, vurderer han.

Han peger dog på, at en neddrosling kan være på vej.

- Dronningen er et pligtmennesker, og jeg tror, hun har villet have Reformationsjubilæet med. Det betyder noget for hende personligt. Men jeg tror, det er ret nærliggende, at hun vil drosle ned snart, mener han, og tilføjer, at kronprinsparret er kørt i stilling til at kunne trække et større læs, end de allerede gør.

Tror du, at dronningen vil komme med en udmelding i sin nytårstale?

- Det er et absolut mulighed. Hun har valget nu, og det ville være en beslutning, der uden tvivl ville høste folkelig forståelse, lyder det fra Olden-Jørgensen.

Joachim opruster, mens Frederik tager en slapper

Prins Joachim til Copenhagen Historic Grand Prix på Rådhuspladsen i København. Foto: Rune Melchior Sjørvad

Prins Joachim er for alvor trukket i arbejdstøjet i 2017. Den 47-årige tidligere landbrugsprins er gået fra at have 61 arbejdsdage i 2016 til hele 73 i år.

Sebastian Olden-Jørgensen har tidligere i Ekstra Bladet rost Joachim for at skrue op for antallet af arbejdsdage, men han mener stadig, at det er svært for kongehuset at finde ud af, hvilken rolle han skal spille.

- De forsøger vel at få ham til at gøre noget for pengene, men jeg synes ikke, det virker overbevisende i offentligheden. Man venter stadig på at finde ud af, hvad det er, der skal være hans 'ting', vurderer han.

Ekstra Bladet kunne for nyligt afsløre, at Joachim er god for over 105 millioner og at hans salg af ejendomme, han har fået foræret herunder Schackenborg Slot, har indbragt ham knap 135 millioner kroner gennem tiden.

Måske derfor, at Joachim siden november 2015 har haft en stilling i Forsvaret som såkaldt særlig sagkyndig, som han varetager kvit og frit ved siden af sine øvrige officielle opgaver. Han modtager dog stadig 3,5 millioner kroner i apanage årligt.

Derfor er det godt, at han skruer op for antallet af arbejdsdage, mener Anna Thygesen.

- Joachim har fået så mange tæsk for at sælge sin jord i Schackenborg, men så viser han, at han alligevel passer sit arbejde. Og det samme gør Marie. De må jo heller ikke overstråle Frederik og Mary, understreger hun.

Pingos søjler

Hans storebror har modsat Joachim droslet noget ned for sine arbejdsdage – faktisk blev det til 15 dage mindre i år sammenlignet med året før.

Men kronprins Frederik har for nyligt slået fast i selvbiografien 'Under bjælken', der udkom i november, at han ikke har meget tilovers for journalister, der gennemgår hans kalender.

- At jeg også bliver kritiseret for min manglende flid, og nogle synes, det er fantastisk at gå ind og kigge på min kongelige kalender for at tjekke, hvor meget jeg har lavet - jamen, til det er der at sige: 'Når min hustru og jeg har fastlagt vores linjer og valgt vores søjler, så planlægger vi ud fra det, og slår til dér, hvor vi synes, vi får god bredde og dækning på det arrangement eller den sag, vi deltager i'.

I bogen fremgår det, at kronprinsparret såkaldte søjler dækker over dels parrets egne interesser, dels personlige fokusområder. Frederiks vigtigste søjle har de seneste otte år handlet om sport - både i IOC-regi og i forhold til forhold til folkesundhed. Andre søjler tæller klima og alternativ energi, innovation og iværksætteri, Forsvaret, Grønland samt kultur og design fremgår det af bogen.