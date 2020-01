Så mange millioner er Margrethes 'spøgelses-slot' værd

Det koster Sorgenfri Slot

Kongehuset nøjes med at betale for varme i den tid, som de opholder på statsslottene, og for den indvendige vedligeholdelse.

De to udgifter er i kongehusets årsrapport opgjort som samlede beløb for alle slottene på henholdsvis 3.093.572 kroner og 829.974 kroner i 2018.

Nedenfor er angivet Slots- og Kulturstyrelsens udgifter til driften af Sorgenfri Slot:

Vedligehold

2018: 1.188.965 kroner

2017: 1.365.299 kroner

2016: 1.812.000 kroner

Varme

2018: 144.863 kroner

2017: 114.027 kroner

2016: 148.491 kroner