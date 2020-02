Sådan går det efter skiuheld

Torsdag står kronprins Frederik for åbningen af akutsygehuset Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Ganske belejligt med tanke på, at han forleden selv fik en skade i venstre skulder i forbindelse med et uheld på ski i Schweiz og siden gennemgik en mindre operation på Rigshospitalet.

Da han mødte smilende op foran den fremmødte presse torsdag foran sygehuset, havde han da også overskud til at give en status på, hvordan det går ham efter operationen.

- Det er smukt til lejligheden, men det går faktisk den rigtige vej, sagde han ifølge B.T. til de fremmødte journalister og understregede, at familien passer godt på ham.

Raser over Frede: Han skal tage sig sammen!

Det går den rigtige vej for kronprins Frederik, som for nylig blev opereret efter en skiulykke. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kronprins Frederik havde overskud til at grine ad situationen. Foto: Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vil stadig passe officielle opgaver

Det var mandag i denne uge, at kongehuset meddelte i en pressemeddelelse, at kronprins Frederik var kommet galt afsted under en skitur.

'Hans Kongelige Højhed Kronprinsen pådrog sig i sidste uge en mindre skade i venstre skulder i forbindelse med skiløb i Schweiz. Kronprinsen er derfor i dag blevet ambulant undersøgt og behandlet på Rigshospitalet i København,' stod der i pressemeddelelsen.

'Behandlingen bestod i en ukompliceret operation, som forløb planmæssigt. Skulderskaden påvirker ikke Kronprinsens officielle program,' stod der videre.

Kronprins Frederik opereret efter skiulykke

Kronprins Frederik kunne heldigvis nøjes med at klippe med den ene arm. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Umiddelbart efter nyheden om kronprins Frederiks skade udtrykte kongehusekspert Søren Jakobsen en skarp kritik af kronprins Frederik med henvisning til, at han tidligere flere gange er kommet til skade.

- Det er igen igen, at han kommer til skade, så det er ikke overraskende, selvom det burde være det. Vi har at gøre med en mand, der ikke er modtagelig over for gode råd og som ikke vil holde op med at løbe alpint skiløb. Jeg synes, at han løber en for stor risiko. Det er ikke anbefalelsesværdigt for en person på hans alder og med hans ansvar, at man sætter sig selv i den position, lød den kontante udmelding fra Søren Jakobsen.

- Han skal passe på sit helbred, og det gør han tydeligvis ikke, for det her er sjette eller syvende skade, og han har fået rigtig mange advarsler. Han skal tage sig sammen og holde op, inden det går rigtig galt, sagde han videre og opfordrede dermed kraftigt kronprins Frederik til at tage den lidt mere med ro i fremtiden.

Kronprins Frederiks mange skader Så sent som i maj 19 måtte kronprinsen droppe at deltage i Royal Run på grund af en diskusprolaps.

I marts samme år skulle kronprinsen have været en del af VM i cross, der blev afholdt i Aarhus. Her måtte kronprinsen dog melde afbud, fordi han havde overbelastet sit knæ og derfor ikke kunne deltage i løbet, hvilket ellers var planen. I en periode gik han derfor med en særlig knæstøtte for at beskytte knæet. I september 2018 gennemgik kronprins Frederik en operation på Rigshospitalet for netop en diskusprolaps.

I vinteren 2019 fik kronprins Frederik ligeledes en skade i det forreste korsbånd efter en skiferie.

I marts 2018 gik kronprins Frederik rundt med et forslået ansigt, efter han var faldet ned ad en trappe. Det skete, da han ville tjekke sin telefon imens og mistede fodfæstet.

I oktober 2016 kom kronprins Frederik ligeledes til skade i forbindelse med en ulykke på en trampolin. Her fik han en fraktur på halsrygsøjlen. Skaden skete ved et privat arrangement i en gymnastiksal. Kronprins Frederik gik som konsekvens af ulykken med halskrave i 12 uger, og han måtte desuden melde afbud til flere officielle arrangementer.

I marts 2009 brækkede kronprins Frederik sit lægben under en kælketur med børnene i Schweiz.