Sådan har han det nu

Lørdag aften kom kongehuset med en chokmelding, da de fortalte, at prins Joachim var indlagt på universitetshospitalet i Toulose i Frankrig, efter han var blevet opereret for en blodprop i hjernen. I den forbindelse lød meldingen fra kongehuset, at prins Joachims tilstand var stabil, og at operationen var vellykket.

Søndag fortalte kongehuset så, at prins Joachim havde det godt efter omstændighederne.

- Prins Joachims situation er fortsat stabil. Prinsen kom heldigvis i professionel behandling i tide og har det efter omstændighederne godt, sagde Lene Balleby, kongehusets kommunikationschef, i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Hvor længe prinsen skal være indlagt, er det for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt, lød det videre fra Lene Balleby.

Mandag er der fortsat ingen betydelige ændringer i forhold til prins Joachims helbred.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 51-årige prins således stadig stabil, ved bevidsthed og har det godt efter omstændighederne, og af samme årsag forventer kongehuset ikke, at de vil komme med nye oplysninger i forbindelse med prinsens sygdom i løbet af mandagen.

Kongehuset ønsker fortsat ikke at svare på, hvorvidt kronprins Frederik, dronning Margrethe eller andre medlemmer af den royale familie er sammen med prins Joachim på hospitalet, da de betragter det som et privat anliggende.

De har tidligere fortalt, at prinsesse Marie er ved sin mands side på hospitalet.

Prins Joachim er indlagt her på universitetshospitalet i Toulouse. Foto: Remy Gabalda/Ritzau Scanpix

Fakta om blodpropper i hjernen En blodprop eller hjerneblødning vil ofte begynde med pludselige symptomer på grund af akut blodmangel i den del af hjernen, som forsynes fra et blodkar. Det giver ofte ændringer i syn, tale, følesans eller evnen til at bevæge sig. Sådan foregår undersøgelser:

+ Patienter tilbydes enten ambulant undersøgelse, som varer en halv eller hel dag, eller indlæggelse i et til flere døgn. + Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på bevidsthedstilstand, sprog, kranienervefunktion, lammelser og motorik, nakkestivhed og reflekser, gangfunktion, koordination og sensibilitet. + Herefter vil der ofte blive gennemført skanning af hjernen og ultralydsundersøgelse af halskarene, hjertediagram eller overvågning af hjerterytme. Disse undersøgelser kan vise forandringer i hjerterytmen. + Der kan også foretages måling af blodtryk, temperatur, puls samt test af synkefunktion og blæretømning. + Alt efter om diagnosen er blodprop i hjernen, hjerneblødning eller andre tegn på sygdom tilbydes medicinsk behandling og efter behov supplerende undersøgelser og observation. + Fysio-, ergoterapeut og evt. talepædagog hjælper med at bedømme, hvordan genoptræning skal foregå. Disse behandlinger tilbydes:

+ Akutte behandlinger mod blodprop i hjernen. + Medicin, der forebygger nye blodpropper. Kilde: auh.dk Vis mere Luk

Interviewet kort inden

Få timer før prins Joachim blev ramt af en blodprop i hjernen fredag, blev han interviewet af det franske medie La Depeche.

Mediet tog tilmed et foto af prins Joachim og Prinsesse Marie under deres besøg.

Fotoet kan du se her:

Ekstra Bladet har været i kontakt med en af journalisterne, der besøgte parret. Han fortæller, at fotoet er taget to timer før prins Joachim fik blodproppen. Foto: Marc Salvet/DDM

I 'overdådige' omgivelser med udsigt over vandet gav prins Joachim og prinsesse Marie et 45 minutter langt interview.

Virkede frisk

Der var intet under deres interview, der ville kunne afsløre, at han skulle rammes af sundhedsproblemer få timer efter, skriver mediet.

- Her er den smukkeste balkon i Frankrig. At kunne nyde det er et af mine største privilegier. Det er svært at undvære.

- Min første udlandsrejse var til Lot. Min far blev født her. Jeg kommer her næsten hvert år, især om sommeren. Det er en ejendom, som er særlig tæt på mit hjerte, fordi jeg har haft fantastiske øjeblikke med min familie, og det har altid været med denne fantastiske udsigt, sagde prinsen med entusiasme til mediet.

