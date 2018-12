Sådan hylder dronningen prins Henrik under årets nytårstale

Den afdøde prins' kunstværk står fremme på bordet under dronning Margrethes nytårstale

Klokken 18 sætter dronning Margrethe sig vanen tro til rette foran kameraet og gør klar til at holde sin nytårstale nummer 47 og ønske danskerne et glædeligt nyt år.

Ganske som hun plejer.

Men i år er der enkelte afvigelser fra 'plejer'.

Se også: Dronningen bryder traditionen

For det første holder Margrethe talen på Fredensborg Slot og ikke Amalienborg, som det ellers er normen. Det skyldes, at der er ombygning på Amalienborg Slotsplads, og at den 78-årige majestæt derfor har residens på Fredensborg.

Derudover er det første gang, at det første gang, at Margrethe holder den traditionsrige tale som enke. Hun mistede som bekendt sin mand gennem 50 år 13. februar i år, da prins Henrik gik bort i en alder af 83.

Kongefamilien tog afsked med prins Henrik fra Christiansborg Slotskirke. Foto: Jan Sommer

Men Henrik er med i ånden.

Det afslører kongehuset på sin Instagram-profil mandag aften. Her fremgår det, at prins Henriks skulptur 'La Main du Createur' (Skaberens hånd), er sat frem på bordet, hvor dronningen vil holde sin tale.

Prins Henrik lavede skulpturer i mange år, men begyndte først at vise dem frem for offentligheden sent i livet. Flere af dem står i slotshaven ved Marselisborg og på det franske Château de Cayx. I anledning af regentparrets guldbryllup blev skulpturen Miss Fredensborg opsat i den private del af haven ved Fredensborg Slot.

Der findes dog også mange andre af Henriks skulpturer placeret på offentlige steder i Danmark - blandt andet i Aalborg Kongres og Kultur Center samt ved Tønder Rådhus.

På Instagram har billedet af skulpturen i løbet af få minutter høstet mange 'likes' og positive kommentarer fra kongehusets 268.000 følgere.

'Sikke en fin gestus!', skriver en kvinde.

'Smukt at mindes prins Henrik på den måde', skriver en anden.

Dronning Margrethe og prins Henrik sammen til åbningen af deres fælles udstilling Pas De Deux Royal på Aros i 2013. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kongehuset har i det hele taget haft godt gang i sin Instagram-profil i løbet af julemåneden, hvor der hver dag op til jul blev 'udgivet' en ny lille historie om sjove ejendele fundet rundt omkring i de kongelige gemakker.

En af lågerne endte dog med at skabe en del virak, da den indeholdt en indianerdragt.

Unge republikanere slår fast: Kongehuset er gift for demokratiet