'Sådan kan de blive gift': Medie latterliggjort efter 'bryllups'-historie

Det spanske medie Lecturas har fået godt med høvl på de sociale medier for en artikel om muligheden for bryllup mellem den spanske prinsesse Leonor og danske prins Christian

De spanske sociale medier fandt det absolut ikke morsomt, at magasinet Lecturas skrev, hvordan den spanske prinsesse Leonor og den danske prins Christian kunne blive gift.

Mediet skrev i artiklen, at begge unge mennesker jo var 15 år gamle, og at de skulle arve tronen i deres respektive lande.

Et fantastisk match!

Der var dog et skår i glæden. Magasinet kunne nemlig fortælle, at som reglerne er lige nu, ville man desværre ikke kunne forene de to kongeriger, og en af dem måtte derfor opgive tronen.

Den noget søgte artikel ender da også på et åbent spørgsmål om, at hvad fremtiden bringer, endnu ikke vides.

Slet ikke i orden

Artiklen har dog givet genlyd i Spanien, hvor flere har kommenteret på de sociale medier, at det da er helt ude i hampen med sådan en forældet tankegang.

Magasinet Chic har samlet flere opslag på Twitter, hvor folk har reageret på artiklen.

'Sådan her ville sladder og rygter mellem købmænd og kroværter i det 16.århundrede lyde', skriver en.

'Jeg håber, at den vigtige detalje i artiklen er, at hun beslutte selv, hvem hun vil gifte sig med. Hvis hun vil gifte sig. Eller er det kun en forbrydelse i den tredje verden, når der er tale om arrangerede ægteskaber?', skriver en anden.

'Hvad er det her? De er fætter og kusine', skriver en tredje.

Den spanske kongefamilie trækker tråde til den danske igennem Grækenlands monarki.

Spanske dronning Sofia er nemlig søster til Grækenlands tidligere monark ekskong Constantin.

Constantin er gift med dronning Margrethes yngste lillesøster, Anne-Marie.