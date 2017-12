Sådan kan dronningen indbringe dig tusindvis af kroner

Nytårsaften er for mange en dyr fornøjelse med store mængder mad og adskillige drinks, der gør indhug i budgettet.

Men hvis du er skarp, så kan aftenen give et økonomisk rygstød ind i 2018.

Det kræver, at du er god til at forudsige, hvad dronningen vil sige i sin nytårstale. Bookmakerne giver dig nemlig igen i år mulighed for at vinde penge, hvis du gætter rigtigt.

Ekstra Bladet har talt med en af de skarpeste på området, spilekspert Martin Ilsøe, der hvert år forsøger at give nogle kvalificerede bud på dronningens ordvalg.

Spil sikkert

Hvis du vil øge sandsynligheden for, at nytårstalen bliver en profitabel begivenhed, så råder spileksperten dig først og fremmest til at gå efter de "sikre" odds.

- Grønland og Færøerne nævner hun næsten hvert eneste år. Hun nævner også tit sin familie; kronprinsen, kronprinsessen, prinsesse Marie eller prins Henrik for eksempel, siger Martin Ilsøe til Ekstra Bladet.

Bookmakerne er dog ikke helt dumme, og derfor belønner de kun spillerne med odds 1,02 og 1,04 på henholdsvis Grønland og Færøerne, så du skal lægge relativt høje summer, hvis du skal have en stor gevinst.

Prinsesse Marie giver mere end tre gange pengene igen hos flere spiludbydere.

Hvis du spiller på, at familiemedlemmerne bliver nævnt, så skal du dog være ekstremt opmærksom på, hvordan de officielt tituleres.

De bedste langskud

Det sker næsten hvert år, at dronningen siger et eller flere ord, som ville være særdeles indbringende, hvis du havde spillet på dem.

Normalt er det meget svært at forudsige disse ord, og du skal være forberedt på at tabe penge, hvis du går efter guldet og prøver at ramme det usandsynlige.

2016 var dog en undtagelse, hvor dronningen nævnte adskillige ord til høje odds. Her kan blandt andre nævnes Aarhus, kulturhovedstad, Olympiske Lege, Rio og børnebørn. Alle ordene gav mellem fem og 18 gange pengene igen sidste år.

Martin Ilsøe giver her sine bud på, hvilke usandsynlige muligheder der trods alt kan være smart at spille på i år.

- Jeg synes, odds 3,50 på 'Irak' er ret godt. Hun sagde det sidste år, og hun sagde det i 2014.

Hvorfor skulle hun sige det i år?

- Jeg tror nok, at Joachim har besøgt de danske soldater i Irak i år, siger Martin Ilsøe.

Prins Joachim besøgte de danske soldater i Irak på Al Asad Basen i november i år. Under besøget var Pia Kjærsgaard blandt andre også til stede.

- Derudover tror jeg på, at hun siger Ghana. Hun plejer altid at nævne lande eller bynavne på de steder, hun har besøgt, og hun besøgte Ghana i år, siger Martin Ilsøe.

Du kan i skrivende stund finde det bedste odds på 'Ghana' hos Bet365. De tilbyder odds 2.00 på, at dronningen nævner det afrikanske land.

Martin Ilsøe giver også her sit bud på, hvorfor dronningen i år går mod statistikken og nævner et bestemt navn.

Spileksperten, der også selv har skrevet en optakt til nytårstalen på BetXpert, må dog erkende, at bookmakerne bliver bedre og bedre til at sætte de 'rigtige' odds, og derfor har det i år været svært at finde de helt oplagte ord til høje odds.

Facebook og #Metoo er bedre end Eriksen og Trump

Hvis du vil prøve at ramme de helt store odds, så er risikoen for at tabe tilsvarende ekstremt stor.

Det sker næsten aldrig, at du vinder på den slags væddemål.

Alligevel er der nogle usandsynlige bud, der er bedre end andre.

- Hun har en enkelt gang før nævnt Facebook. Det kan du få odds 50 på. #Metoo er også en mulighed, men problemet er, at hun kan komme ind på den problematik på mange forskellige måder uden ordret at nævne begrebet, siger Martin Ilsøe.

- Men det er bedre end at spille Christian Eriksen, Donald Trump eller Putin, for det vil hun aldrig sige.

Ifølge spileksperten snyder vores hjerne os til at spille på flere håbløse muligheder.

- Folk ønsker, at hun siger bestemte ord, som hun aldrig kommer til at sige. Fremmede navne og kendisser er udelukket, selvom vores hjerne prøver at bilde os ind, at det er oplagt. Det er næsten umuligt at ramme de rigtig høje odds, men hvis man vil gøre et forsøg, så gør det kvalificeret i stedet for at 'impulsindkøbe', lyder rådet fra Martin Ilsøe.

Hvis du ikke har erfaring med spil på nytårstalen, så kan du få flere generelle råd her.

Du kan også om, hvorfor du aldrig skal spille 'søens folk'.

Alt for mange danskere fulgte ikke Ekstra Bladets råd sidste år. Som du her kan se, var 'søens folk' det mest spillede ord i 2016 hos Danske Spil.

I 2017 ser tendensen heller ikke alt for god ud for spillerne. Endnu en gang ser det ud til, at 'søens folk' bliver det mest populære spil hos den danske spiludbyder.