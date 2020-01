Sælgeren: Sådan købte kronprinsen sit sne-slot for stort millionbeløb

En svensk velhaver fortæller, at Frede selv tog kontakt for at købe skihytten i jetset-paradiset Verbier

VERBIER (Ekstra Bladet): Kronprinsen tog fusen på folket, da han i sidste uge afslørede, at han og Mary for ti år siden købte deres egen skihytte i bjerglandsbyen Verbier.

Hidtil har det ellers heddet sig, at kronprinsparret plejede at låne sig frem med assistance fra deres rige overklasse-venner, når de var på ferie i Verbier.

Den schweiziske kommune Bagnes bekræfter ejerskabet og købstidspunktet.

Købsprisen er ikke offentlig tilgængelig, men over for Ekstra Bladet oplyser den tidligere ejer, at kronprinsparret købte skihytten for mere end ti millioner kroner.

Tirsdag kom det frem, at kronprinsparret i en årrække har udlejet deres skihytte for mellem 27.800 og 86.800 om ugen, når de ikke selv har brugt skihytten.

Fra altanen på første sal er der et bjergtagende udsyn til Grand Combins toppe, der i omkring 3000 meters højde er snedækket og viklet ind i skyer. Foto: Jonas Olufson

Den tidligere ejer - en 69-årig svensk, pensioneret finansmand ved navn Hans Karlsson - vil efter aftale med kronprinsen ikke gå i nærmere detaljer med prisen.

- Det var en normal pris. Vi (Hans Karlsson og hans kone, red.) tjente ikke så meget på salget, siger Hans Karlsson.

Svenskeren, der er medejer af et af Verbiers dyreste og største hoteller, W Verbier, fortæller, at kronprinsen selv rettede henvendelse for at købe huset.

- Der var en lille kreds af danskere, og de vidste, at vi havde købt et stykke land lidt længere oppe ad vejen og var i gang med at bygge et nyt hus, siger han.

Hans Karlsson betragter kronprins Frederik som en god ven, han ser på daglig basis, når kronprinsen er i Verbier.

- Familien kommer på besøg hos os, og børnene bader i vores indendørs pool, siger han.

Ejendommen ligger i et område kendt som Lille Sverige, hvor der er en kilometer til kronprinsparrets fire børns privatskole og godt 600 meter til skiliften. Foto: Jonas Olufson

Ifølge en lokal ejendomsmægler, Ekstra Bladet møder i Verbier, har kronprinsparret gjort en god handel. Skihytten er efter alt at dømme blevet flere millioner mere værd de seneste ti år.

- På baggrund af en kvadratmeterpris for en chalet som denne har den en markedsværdi på 2,5 millioner schweizerfranc (17,4 millioner kroner, red.), siger ejendomsmægleren, der ikke ønsker sit navn frem.

Han fremhæver, at hytten er - for området traditionelt - beklædt med bjælker af grantræ, og at bjælkerne har opnået den grad af patina, der foretrækkes af købere.

Ligeledes bemærker ejendomsmægleren, at taget er relativt tykt og dermed tilsyneladende godt isoleret, samt at tagets stenbelægning også ser sund ud.

Værdien forhøjes yderligere af, at hytten også har altan og parkeringspladser.

En gennemgang af kronprinsparrets regnskaber i årene omkring opkøbet afslører ingen store udskrivninger i 10-20 millioner-størrelsen, hvilket kan pege i retning af, at Frede og Mary har slået hul på en privat sparegris.

Frederik og Mary modtog i 2009 17,4 millioner kroner i årpenge.

