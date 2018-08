Se billederne: Model-prins begynder i hæren

En ny hverdag tager form for prins Nikolai.

I går stod den 18-årige student på rad og række med sine medstuderende i Varde, hvor han de kommende to år uddanner sig som reserveofficer på Hærens Sergentskole i den sønderjyske by.

Det fremgår af et Facebook-opslag på kongehusets profil.

'Skolen uddanner kommende ledere og mellemledere til Hæren, og Prinsen og de øvrige sergentelever blev den første dag blandt andet introduceret til skolen og uddannelsen', oplyser kongehuset.

Far forventer det

Dermed går prinsen i fatters fodspor.

Prins Joachim startede i 1987 som rekrut i Dronningens Livregiment, men har senere fået flere stjerner på skuldrene.

De følgende år steg Joachim i graderne, og i 2015 blev han udnævnt som oberst af reserven i hæren.

Således forventede Jokke da også, at sønnike ville lade indskrive sig i militæret.

- Hvis han ellers har fysikken og lysten, så håber jeg da, at han vil gå ind i militæret. Ja, jeg forventer det nok, har prins Joachim tidligere sagt.

- Eskorte, holdt! Giv agt! Foto: Hærens Sergentskole

Heldigvis for prins Nikolai selv lader det til, at en tilværelse i militæret er ham nærliggende.

I et interview med modemagasinet Dust har han tidligere givet udtryk for sine varme tanker angående hæren.

- Jeg vil være så indflydelsesrig som muligt, og jeg vil helt sikkert gerne gøre en forskel. Når jeg starter i militæret efter sommerferien, vil jeg være en del af noget, der er større end mig selv, sagde han til magasinet.

Militærmand og model. Prins Nikolais interesser spænder bredt. Foto: Vianney Le Caer

Kun Fredes ældste søn, Christian, kommer til at være på støtten i fremtiden, og dermed skal også prins Nikolai forsørge sig selv.

Det lader dog til at gå udmærket, efter han tidligere på året gjorde debut som model.

- Jeg ønsker ikke som sådan at forfølge en karriere som model, men snarere at se det som et job, der skal hjælpe mig på vej, mens jeg er under uddannelse, skriver han til ugebladet.