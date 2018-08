Se billedet: Frede fester med stjernerne

Kronprins Frederik ser ud til at have det hyggeligt på Smukfest, hvor han har mødtes med flere store stjerner

Det var et noget overrasket publikum, der så måbende til, da kronprins Frederik pludselig dukkede op på scenen under Nephews koncert til Smukfest torsdag nat.

Den musikglade kronprins gjorde sin entre efter nummeret 'Worst/Best Case Scenario', hvor han agerede overdommer, da det skulle afgøres, hvilken side af publikum der sang højest.

- Deres kongelige højhed, kunne De ikke have lyst til at pege på den side, der skal vinde dagens sangkonkurrence, spurgte Nephews frontmand, Simon Kvamm.

Først pegede han på publikum til højre for sig selv, så på dem til venstre, indtil han slutteligt besluttede sig for, at den højre del af publikum sang højest.

- Smukfest giv en kæmpe hånd til kronprins Frederik, deres kongelige højhed, sagde Simon Kvamm i takt med, at Frede forduftede fra scenen.

- Da vi aftalte det her, fortalte kronprinsen mig, at han, når han overtager tronen, påtænker at indføre en national helligdag mandag efter Smukfest, proklamerede Simon Kvamm.

Boltrer sig med de kendte

Men kronprins Frederik har tilsyneladende nået at hygge sig med flere store stjerner under sit visit på Smukfest.

På et billede, som Suspekt har delt på deres sociale medier, er kronprinsen tilsyneladende i festligt lag med den kendte rapgruppe.

Også komikeren Simon Jul og den amerikanske rapper Post Malone gør Kronprinsen selskab på billedet.

'Sindssyg aften i Bøgeskoven', skriver Andreas Bai Duelund - bedre kendt som Bai-D i Suspekt - til billedet, som Ekstra Bladet har fået tilladelse til at dele af Kongehusets presseafdeling.

Der udbrød vild jubel, da kronprins Frederik kom op på scenen under Nephews koncert. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Suspekt i forbindelse med billedet, men det har ikke været muligt.

Hvad det stjernespækkede hold præcis har lavet sammen må derfor forblive ubesvaret for nu.

Men hyggeligt ser det da i hvert fald ud!