Se billedet: Jokke på skolebænken

Endelig oprandt den store dag.

Mandag 2. september var prins Joachims allerførste skoledag på sin fornemme franske uddannelse på École Militaire i Paris.

Her er den tidligere landmandsprins en af 30 militærfolk, der skal gennemgå en efteruddannelse, som kongehuset har kaldt for 'Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse'.

Og Joachim ser da også meget stolt og koncentreret ud i selskab med sine nye klassekammerater på Centre des Hautes Études Militaires (CHEM), der er den ene del af hans uddannelse, der finder sted seks ud af ugens syv dage.

Det er den franske forsvarschef François Lecointre, der har delt billedet af de forventningsfulde elever på sin Facebook-profil, der følges af over 100.000 personer.

Her skriver han, at han har budt det nye kuld velkommen, og at uddannelsen forbereder 'højtstående officerer til at varetage det højeste ansvar i de væbnede styrker og i centraladministration - både i Frankrig og internationalt'.

Kongehuset meddelte i januar, at prins Joachim skulle begynde på den tilsyneladende meget prestigefyldte uddannelse, men understregede i første omgang, at flytningen til Paris ikke ville få indflydelse på Joachim og Maries protektioner og samarbejdspartnere.

Siden har kongehuset dog erkendt, at parret ikke har mulighed for at være til stede i Danmark i samme omfang som hidtil, og både prinsen og kongehuset kom siden i modvind, da det kom frem, at Joachim ikke havde spurgt Folketinget om lov til at tage sin apanage med sig til udlandet, hvilket ellers ifølge grundloven ikke er tilladt uden Folketingets samtykke.

Sådan er ordlyden i grundloven For medlemmer af det kongelige hus kan der bestemmes årpenge ved lov. Årpengene kan ikke uden folketingets samtykke nydes uden for riget. Grundlovens kapitel 2, paragraf 11.

Joachim har foruden Marie sine to yngste børn, Henrik og Athena, med til Paris, hvor de skal gå i international skole. Foto: Mogens Flindt

Ingen pendler-prins

At Joachim og Marie samt deres to børn, prins Henrik på ti og prinsesse Athena på syv, ikke kommer til at tilbringe meget tid i Danmark det næste stykke tid, understreges af, at de har udlejet deres villa i Klampenborg nord for København til tv-baronessen Caroline Fleming.

Fleming rykkede til Danmark med sine tre børn efter at have boet i London det meste af sit voksenliv.

Det har forfatter, journalist og kongehusekspert Søren Jakobsen tidligere vurderet over for Ekstra Bladet.

- Det slår fast med syvtommersøm, at han ikke kommer til at pendle mellem København og Paris. Udmeldingen om, at han vil passe sin protektioner herhjemme, mens han er i Paris, er et spin, slog han fast i juli.

Caroline Fleming hører til Joachim og Maries nære venner og var naturligvis selvskreven til Joachims 50-års fødselsdag i juni. Foto: Mogens Flindt

Joachim omgår loven

Tilbage til Danmark?

I første omgang har kongehuset meldt ud, at Joachim og familien bliver væk et år, men Joachim har åbnet muligheden for, at det kan blive længere.

- Vi tager den første udfordring - det er det første år, så lad os nu bare fokusere på den, forklarede han til Ekstra Bladet i februar.

Søren Jakobsen er da heller ikke i tvivl om, at det kunne være godt for den yngste prins med lidt luftforandring.

- På det menneskelige plan ville den bedste udgang være, at han ikke kommer tilbage til Danmark, men får mulighed for at skabe sin egen internationale karriere efter sin uddannelse. Det kunne eksempelvis være i NATO- eller FN-systemet, men det er ikke til at forudse, vurderede Jakobsen i juli.

- Dermed ville han også få en selvstændig økonomi, og det ville være godt for hans forhold til den danske stat, siger han og tilføjer, at kronprinsparret naturligt fylder mere og mere med årene, og at det gør det svært for Joachim at udfylde sin rolle.

