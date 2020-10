Sendte regningen videre: - De må give en forklaring

Ordsproget 'en krone sparet er en krone tjent' burde være kongehusets nye slogan.

Det ville flugte noget så glimrende med Margrethes seneste spareøvelse i Norge, hvor hun tørrede regningen fra sin flyrejse hjem fra en privat vinterferie i Norge af på Forsvaret.

Det fremgår af dokumenter fra Forsvaret, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

9. marts anmodede Margrethes såkaldte adjudantstab - et bindeled mellem Forsvaret og kongehuset - Forsvaret om at hente Margrethe og hendes nærmeste i hoffet hjem fra Norge tre dage senere 12. marts.

Normalt flyver dronningen med Forsvarets Challengerfly, men da dette ikke var frit, måtte Forsvaret finde en anden løsning.

Først blev det diskuteret, om man kunne 'låne den norske Falcon (et franskproduceret luksuriøst privatfly, red.) gennem MCCE (en international militær sammenslutning, red.)', men den mulighed blev hurtigt skrottet.

I stedet lejede man et fly af det delvist JYSK-ejede flyselskab Join Jet, der så kunne flyve Margrethe og co. i knap halvanden time fra Oslo til København torsdag eftermiddag.

Det var denne jet, der er 50 procent ejet af JYSK-koncernen, som hastede Margrethe hjem fra Norge, da Mette Frederiksen lukkede landet ned. Foto: Aktindsigt

Selvom Margrethe har sparet sig selv for en dyr regning, er hendes manøvre efter alt at dømme i strid med reglerne.

Det fremgår af Finansloven, at dronningen kun kan sende regningen videre til Forsvaret, når rejsen er i forbindelse med et officielt arrangement.

Ifølge Frederik Waage, der er professor med speciale i forfatningsret ved Syddansk Universitet, kan man ikke kalde Margrethes private vinterferie i Norge for et officielt arrangement.

- Forsvaret skal selvfølgelig hente dronningen fra Norge, når der er behov for det, men spørgsmålet er, hvor regningen skal sendes hen, siger han.

Ekstra Bladet har derfor spurgt først kongehuset, så Forsvarsministeriet og til sidst Statsministeriet om, hvilket officielt arrangement hjemrejsen var i forbindelse med.

Og nu går der for alvor rundgang i den.

Statsministeriet henviser til Forsvarsministeriet, som henviser til kongehuset, der ikke svarer på Ekstra Bladets spørgsmål.

I stedet oplyser man, at dronningen 'som statsoverhoved' skulle hastes hjem:

'Vi kan bekræfte, at Dronningen blev fløjet hjem af Forsvaret, da Dronningen som statsoverhoved skulle hurtigt hjem i forbindelse med nedlukningen af Danmark'.

Når Margrethe traditionen tro er på visit hos sin stenrige veninde gennem årtier Eleonora Sibbern og hendes mand, Valentin, har hun beslag på halvdelen af det velhavende ægtepars 300 kvadratmeter bjælkehytte i Gausdal, der ligger omkring tre timers kørsel fra Oslo. Foto: Ritzau Scanpix/Finn Frandsen

Hjemrejsen fra Norge overlapper med Mette Frederiksens nedlukning af Danmark på det historiske pressemøde 11. marts.

Selvom Margrethe blev hastet hjem, så danskerne ikke meget til deres regent de første par dage. Alle den kongelige families kalenderpunkter blev strøget.

Først 17. marts gav Margrethe sine undersåtter en skrap opsang i en tale til befolkningen.

Frederik Waage mener, at Forsvarsministeriet bør forklare, hvilket officielt arrangement rejsen er i forbindelse med.

- De må give en forklaring, og det har de ikke gjort fyldestgørende. Hvis der ikke er et officielt arrangement, har jeg svært ved at se, at udgiften kan afholdes over finansloven.

- Der er intet problem i, at statskassen betaler den her regning, men i så fald skulle man efterfølgende have forelagt sagen for Finansudvalget, der i et aktstykke må godkende, at Forsvaret betaler, siger han.