Signe Molde: Dronningen lossede Borgen i nosserne

– Det var en virkelig god tale. Især da hun lossede Danske Bank-chefen Thomas Borgen i nosserne. Hun talte så elegant om dit og mit – og ingen er herefter i tvivl om, hvad hun mener om grådighed. Hun er fabelagtig god til på dronninge-maner at få sagt den slags ting uden at overskride nogens grænser, siger Signe Molde, tv-vært i DR.

Signe Molde følte sig helt på linje med dronningens synspunkter. Ritzau Scanpix/ Keld Navntoft

Molde fortæller, at hun råbte på sin 12-årige derhjemme, da talen faldt på, at flytte næsen lidt væk fra computeren og huske at tage vare på andre end sig selv.

– Det var enormt fint. at hun talte til børnene. Jeg er så enig med hende i de ting, hun sagde. Og mens vi er ved cyberspace, så kunne jeg faktisk godt lide, at hun var ved at kløjs i ordet 'cyberspace'. Det var sympatisk. Det er ikke ting, hun skal beskæftige sig med. Hun skal bare bruge sin position til at minde os om forskellige ting, og det gør hun godt. Respekt. Hun er vores alle sammens professor Dumbledore – bare lidt ældre.