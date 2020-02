Skåååål! Carlsberg hylder dronningen med sjov detalje

I anledning af dronningens fødselsdag har man hos Carlsberg valgt at genoplive et gammelt navn

2020 bliver noget af et år for dronningen.

Hele Danmarks Margrethe fylder nemlig 80 år og ikke nok med, at hun selv fejrer sig rundt i det ganske danske land over flere dage, så er der også andre, der har valgt at sætte fokus på majestætens runde fødselsdag.

Hos Carlsberg har man nemlig valgt at genoplive et gammelt navn for pilsneren, der blev indført tilbage i 1914 ved pilsnerens 10 års fødselsdag.

Dengang gik den gyldne drik under navnet HOF, fordi bryggeriet var leverandør til det kgl. danske hof.

Det skriver Carlsberg i en pressemeddelelse.

Navnet holdt ved helt til 2000, hvor man gik helt væk fra den royale etiket.

Men i anledningen af dronningens fødselsdag, er navnet nu tilbage i hele 2020.

'Som det første bryggeri der kunne kalde sig leverandør til det kgl. danske hof, er det naturligt for os at fejre Kongehuset. I år er et helt specielt år fordi Hendes Majestæt Dronningen fylder 80 år den 16. april. Det kommer hele Carlsberg-familien til at fejre og for at markere årets begyndelse, kalder vi Carlsberg pilsneren for HOF i hele 2020,' lyder det fra Brand Director Christopher Bak Billing.

Ifølge ham har danskerne savnet navnet i de 20 år, det har været væk.

'Det folkekære kaldenavn har været efterlyst i mange år senest på vores generalforsamling, men vi manglede en god anledning til at genoplive Hoffen. Her på dagen, hvor vi blev leverandør til det kgl. danske hof, skriver vi igen HOF på Carlsberg pilsnerens etiket for at minde folk om den kommende 80 års fødselsdag og Carlsbergs rige arv og historie'

Den nye etikette er med et enkelt udtryk og kan købes mandag 3. februar og resten af 2020.