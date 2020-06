Skarp kritik af Margrethe-portræt: - Dårlig smag!

Museum: Derfor har vi valgt Niels Strøbek

Ekstra Bladet har forholdt Det Nationalhistoriske Museum kritikken fra Thyge Christian Fønss-Lundberg.

'Det står enhver frit at have sin egen mening om portrættet. Sådan er det med alle kunstværker, og sådan skal det være. Et kunstværk skal helst opleves i virkeligheden, hvor man kan fornemme penselstrøg og se de små nuancer, der tilsammen er med til at gøre et værk til en særlig fremstilling af en person. Det er også interessant at give sig tid til at forstå de symboler og de tanker, en kunstner har gjort om portrættet, hvilket kan give et portræt flere nye dimensioner,' lyder det i et skriftligt svar fra museumsdirektør Mette Skougaard.

Hun fortæller, hvorfor valget igen er faldet på Niels Strøbek.

'Niels Strøbek er en fremragende kunstner, og vi havde et ønske om, at han kunne udføre et portræt, der kunne slutte kreds om de fire øvrige portrætter af Dronningen, som han har udført gennem fem årtier. Derfor var det naturligt at vælge Niels Strøbek,' lyder det.