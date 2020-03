Skattefidus: Margrethes taffelstole giver kæmpe fradrag

Ifølge kongehuset er dronning Margrethes taffelstole en fornem fødselsdagsgave fra seks fonde, der hver har betalt en million kroner for at få den danske møbelproducent PP Møbler til at bygge de 400 designerstolene.

Dermed har kongehuset tilsyneladende sparet skatteyderne for en millionudgift, og fondsbosserne kan sole sig i anerkendelsen fra deres flotte gave - og måske se frem til et ridderkors eller festinvitation.

Desværre pynter både kongehuset og de gavmilde fonde sig med lånte fjer med denne mangelfulde udlægning.

I virkeligheden falder regningen tilbage på skatteborgerne.

Når de seks fonde donerer som i tilfældet med taffelstolene, får de helt lovligt et skattefradrag, som de kan bruge til at modregne i deres indtægter.

Det bekræfter Torben Bagge, der er en af landets førende skatteadvokater.

- Det er rigtigt, at de får et skattefradrag for uddelinger af almennyttig karakter, siger Torben Bagge.

Dronning Margrethe stillede mange krav til sin egen gave. Blandt andet beordrede hun, at stoleryggen skulle hæves, at stolene skulle males grå, og at de skulle udformes af danske håndværkere. Foto: Keld Navntoft/Kongehuset

Ifølge Torben Bagge vil fondene, der har doneret til Margrethes gave, typisk bruge fradraget til at modregne de indtægter, der kommer fra aktieinvesteringer.

Eksempelvis tjente Augustinus Fonden 174,8 millioner kroner på værdipapirer i 2018, mens Hempel Fonden tjente 6,8 millioner kroner på værdipapirer i 2016.

- Ja, det vil det typisk være finansielle indtægter, men det kan i princippet være alle former for indtægter. Fondene kan jo også drive forretning som de vil, siger han.

Dokumentation: Derfor kan fonde trække gaven fra § 4. I den efter § 3 opgjorte indkomst kan de i § 1, nr. 1, 2 og 4, nævnte fonde og foreninger foretage fradrag for uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. (Kilde: Fondsbeskatningsloven)

Meget peger i retning af, at fondene gør brug af deres fradrag.

Af de for nylig opdaterede skattelister fremgår det eksempelvis, at kun Knud Højgaards Fond betalte skat i 2018.

Dermed betalte hverken Lego-fonden Ole Kirks Fond, Hempel Fonden, Augustinus Fonden, Salling fondene eller Ny Carlsbergfondet skat i 2018.

Betaler ikke skat

Som den eneste fond har Ny Carlsbergfondet svaret Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt fonden har gjort brug skattefradraget fra Margrethes gave.

I en mail udtaler kommunikationschef Jakob Fibiger Andreasen, at fonden ikke betaler skat.

Han forklarer, at det skyldes, at fonden ikke har nogen indtægter, der skal betales skat af.

’Ny Carlsbergfondet uddeler hvert år samtlige sine disponible midler og har derfor aldrig skullet betale skat. Ingen konkrete uddelinger, heller ikke denne donation, tjener således bestemte formål i forbindelse med fondets skatteforhold’, skriver han.