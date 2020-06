Stoppede ansættelsesproces for Jokke

Det laver en forsvarsattaché

Forsvarsattachéer og militærrådgivere indgår som en del af det danske diplomatiske korps i udlandet.

Danmark har aktuelt forsvarsattachéer og militærrådgivere placeret i følgende lande og organisationer: Afghanistan, de Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, FN, Kenya, Litauen (Baltikum), Kina, NATO, Nigeria, OSCE, Polen, Rusland, Storbritannien, Tyskland, Ukraine og USA.



Opgaver

Deres opgave er at være Forsvarsministeriets og Forsvarets forlængede arm i det pågældende land eller den pågældende organisation. Attachéen er kontaktperson i sager mellem Danmark og værtslandets forsvar og holder danske myndigheder orienteret om aktuelle militære og forsvarspolitiske udviklinger.

Attachéen udvikler også Danmarks samarbejde med det enkelte land og hjælper med at lette kommunikationen.



Sideakkrediteringer

En række af forsvarsattachéerne er også sideakkrediteret til andre lande, hvilket betyder, at de også skal holde Danmark orienteret om den aktuelle udvikling i dette land.



Rang

Forsvarsattacheerne har typisk rang af oberstløjtnant/kommandørkaptajn eller oberst/kommandør.

Kilde: Forsvarsministeriet