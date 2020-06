Tager millionerne med til udlandet

Prins Joachim har nu fået grønt lys til at tage sin apanage med til udlandet

Torsdag skulle regeringen tage stilling til, om prins Joachim kunne få lov til at tage sin apanage med sig, når han fremover skal fungere som forsvarsattaché i Frankrig.

Hele 3,8 millioner danske kroner kan den danske prins se frem til at kunne bruge på ubestemt tid, mens han bor i Paris.

Det blev i dag besluttet i Folketinget med 79 stemmer for og 16 imod.

Stillingen i Paris har som udgangspunkt en varighed på tre år, men med mulighed for forlængelse.

Derfor har Mette Frederiksen formuleret sit forslag om prinsens årpenge således, at det er ’inklusive eventuel forlængelse’.

Nu kan prins Joachim derfor hæve alle sine penge fra Danmark i Frankrig.

Prinsen har tidligere fortalt, at han dropper lønnen som forsvarsattaché på en million kroner til fordel for den danske apanage.

Det er normalt sådan, at medlemmer af det danske kongehus, der får apanage, ikke kan tage pengene med til udlandet.

Derfor skulle Folketinget stemme om forslaget, der blev fremsat af Mette Frederiksen.

Den 51-årige prins har den seneste tid tilbragt al sin tid i Paris sammen med prinsesse Marie og parrets børn.

Han vendte kort tilbage til Danmark under coronakrisen. Han har kun deltaget i tre officielle begivenheder som prins af Danmark, siden han i september sidste år drog til Paris for at studere militære studier.

