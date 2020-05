Tager nettet med storm: Danskerne i svime over nyt billede

Det er et meget moderne kongehus, danskerne har set de sidste par år.

Fra billeder af ture til frisøren og uden makeup til videoer, hvor de taler direkte til folket har kronprinsparret virkelig formået at være til stede.

Nu har de endnu en gang vist, at de 'bare er som alle andre' under coronatiden.

I et opslag på kongehusets Facebook-side har de delt et billede af, hvordan de tidligere har gået i teateret, og hvordan de er nødt til at gøre det under corona.

'En anderledes og lidt mere afslappet... nåh ja ... en meget mere afslappet måde at gå i teatret på. At sidde hjemme i sofaen kan naturligvis aldrig erstatte det at gå i teatret. Men det er alligevel skønt, at vi kan få en teateroplevelse derhjemme i denne tid. Vi ønsker alle, der ligesom os er igang med at se Det Kongelige Teaters opsætning af Højskolesangbogen online, rigtig god fornøjelse', lyder i opslaget.

På det øverste billede kan man se Mary og Frederik i fuld galla med diamanter og ordner på balkonen i det Kongelige Teater.

Nedenunder er så det noget mere afslappede billede, hvor man kan se parrets ben. Mary iført blomstrede espadrillas og kronprinsen i træningssko, mens man kan se tv'et.

Og det er altså lige noget, der falder i danskernes smag.

På kort tid har billedet høstet over 15.000 reaktioner på Facebook og flere hundrede kommentarer og delinger.

'Hvor er det dejligt at se vores kongehus er så afslappet og nyder udsendelsen', skriver en.

'Fantastisk billede. Tak for at dele det med resten af Danmark', skriver en anden.

'De er bare pragtfulde. Så jordnære og moderne. Vi kan være så stolte af dem', fortsætter en tredje.

Det er godt tænkt

Populariteten kommer heller ikke som en overraskelse for kongehusekspert Søren Jakobsen.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at det godt tænkt af parret, der grundet corona ikke kan være til stede i offentligheden andre måder end digitalt.

- De følger jo op på deres private formidling. De ligger fladt ned på grund af corona, og det her er så måden, hvor de kan vise flaget.

Og han mener da også, at corona er en del af grunden til, at danskerne er så vilde med billederne fra privaten.

- Folk keder sig jo. Det virker oplivende for dem at se den private side af dem. Det viser, at de også har en normal hverdag.

Ifølge Søren Jakobsen er det da også det helt rigtige valg af kongehuset.

- Det er så godt, at de er moderne. Vi ser jo ikke dronning Margrethe på Youtube, fordi hun ikke har en mobiltelefon, men det er jo godt, at kronprinsparret gør det. På den måde viser de, at de er til stede, selvom de ikke kan være ude i offentligheden lige nu.