Tager svær beslutning

Mange konfirmander landet over har måttet væbne sig med tålmodighed under coronakrisen, som satte en stopper for de traditionsrige fejringer i foråret.

Det gælder også kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, som skulle have fejret sin konfirmation tidligere på året, og den 14-årige prins må nu vente endnu længere.

Kongehuset oplyser over for Ekstra Bladet, at kronprinsfamilien har taget en svær beslutning, og at prins Christians konfirmation dermed er udskudt til næste år.

Tidligere på foråret blev det oplyst, at prins Christian forsat fulgte konfirmationsforberedelserne med sin folkeskoleklasse, og at man arbejdede på at finde en dato for konfirmationen efter sommerferien.

Nu er det dog lagt fast, at det kirkelige 'ja' og den efterfølgende fest først bliver på den anden side af nytår.

Hele kronprinsfamilien fotograferet til prins Joachims 50-års fødselsdag. Foto: Mogens Flindt

Kongelige begivenheder aflyst

Den udskudte konfirmation er bare én i rækken af udskudte og aflyste kongelige begivenheder som følge af coronakrisen.

Både dronning Margrethes sommertogt rundt i Danmark og motionsløbet Royal Run er blevet aflyst, mens flere officielle arrangementer som for eksempel kronprinsens deltagelse i OL i Japan af naturlige årsager er udskudt.

Kronprinsparret og deres fire børn vendte desuden hjem fra deres ophold i Schweiz før tid, da børnenes forløb på en international skole blev afbrudt af coronakrisen.