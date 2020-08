Tordner mod forslag: - Ingen gang på jord!

Søren Espersen affejer borgerforslag, der vil gøre det muligt for danskere at fravælge skattebetaling til kongehuset

Næstformand Søren Espersen (DF) har ikke mange pæne ord at sige.

Han ryster kraftigt på hovedet over et nyt borgerforslag, der vil lade det være op til danskerne selv at vælge, om de vil betale til kongehuset over skattebilletten - ligesom med kirkeskatten.

- Det har ingen gang på jord!

- Det er rent tidsfordriv. Det vil blive tordnet ned af alle andre end Enhedslisten og måske Alternativet, siger Søren Espersen.

Bagsiden af medaljen

Borgerforslaget af stillet af pædagog og kandidat i pædagogisk sociologi Søren Würtz Vinther Jørgensen.

Horsensianeren mener, at kongehuset strider imod en række fundamentale principper, eksempelvis demokratiet, retsstaten, ytringsfriheden og velfærdsstaten.

- Jeg har to mål med det her:

- Jeg vil vise bagsiden af medaljen ved kongehus, for medierne er ikke gode til at vise bagsiden af medaljen ved kongehuset.

- Og så vil jeg med en aktiv handling ændre Danmark til det bedre, siger republikaneren.

Godt for demokrati

Søren Espersen fejer Søren Würtz Vinther Jørgensen argumenter af bordet.

- Nå, ja, det principielle er jeg ligeglad med. Vi har en udemokratisk institution. Den er ældgammel, og alle elsker den.

- Og så er der en enkel familie i landet, som er anderledes end alle os andre. Det er kongefamilien, og det er helt specielt. De er ikke som alle os andre, og sådan skal det aldrig være, siger Espersen.

Ifølge Søren Espersen bliver demokratiet faktisk styrket af et kongehus.

- Argumentet om, at demokratiet lider skade, køber jeg heller ikke.

- Det udvikles af det, fordi vi ikke hver fjerde år skal have et præsidentvalg, hvor halvdelen af landet hader ham eller hende, der bliver valgt, og den anden halvdel elsker pågældende - ligesom vi ser det i USA, siger Søren Espersen.

Vanskeligt

Søren Würtz Vinther Jørgensen tager ikke kritikken fra Søren Espersen så tungt, men han kan godt se, at der er et stykke vej endnu, før hans forslag bliver til virkelighed.

Indtil videre har blot 1100 støttet det. Dermed mangler stadig over 48.000, hvis det skal nå Folketinget.

- Jeg kan godt se, at det er en vanskelig opgave, men det er vigtigt at fremsætte det, siger han.