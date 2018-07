Tre dage i Afrika: Fløj, spiste og boede på hotel for en million

Margrethe sørgede for, at der blev lavet noget af et udlæg, da hun rejste tre dage til Ghana i november sidste år.

Dronningen og hendes entourage, der bestod af hoffet, Udenrigsministeriets udsendte og livgardens musikere, fløj, spiste og boede på hotel for 1.084.342 kroner i forbindelse med rejsen.

Det viser en aktindsigt.

Se også: Margrethes møbler ædt op

Dermed udgjorde alene den rejse knapt halvdelen af de samlede udgifter til kongehusets rejser i 2017 - et beløb på 2.308.668 kroner, hvilket er godt en million mere end i 2016.

Ekstra-regning

Regningen, der er ikke er en del af de omkring 100 millioner, som kongehuset hvert år får i apanage, blev sendt videre til Udenrigsministeriet.

Ministeriet betaler for kongehusets officielle rejser, der tæller alt fra erhvervsfremstød som det i Ghana til fejringer af landes jubilæer over humanitære møder.

Se også: Brugte kongeskibet til private rejser for 5,1 mio. kroner

Formålet med rejsen var ifølge Udenrigsministeriet helt konkret at pleje den dansk-ghanesiske forbindelse med fokus på at sælge blandt andet havne-tilbygninger, vindmøller og mælk.

Således var mastodonter som Arla, A.P Møller - Mærsk og Vestas også blandt de i alt over 30 virksomheder, der tog med for egen regning, ligesom landets udenrigsminister, Anders Samuelsen, også deltog.

Ved ankomsten i Ghana blev Dronningen modtaget af lokale ghanesiske konger. Foto: AP/Christian Thompson

Margrethes tur til Rom i oktober kostede ministeriet yderligere 144.351, og hverken Frede og Mary eller Joachim og Marie kunne matches deres mor/svigermor.

Kronprinseparret var sammen eller hver for sig i blandt andet Bangladesh, USA og Japan og kostede ministeriet sammenlagt 1.065.029 kroner.

Velkommen i den royale jagtklub

Prins Joachim og Maries rejser kostede ministeriet 4.824, mens Benediktes rejse til Tyskland kostede 7.418 kroner.

Udover udgifterne, der dækker hotel, fly, lokal transport, lommepenge til ministeriets udsendte og eventuelle vaccinationer, bruger Udenrigsministeriet også et anseeligt, men uspecificeret beløb til planlægning af rejserne.