Trygler Margrethe: Lad os bruge slottet

Lokalsamfundet i Lyngby-Taarbæk Kommune står på spring for at få lov til at gøre brug af det mennesketomme Sorgenfri Slot.

Som Ekstra Bladet har beskrevet, har slottets hovedbygning stået tom i snart 25 år, efter arveprinsesse Caroline Mathilde gik bort i 1995.

Hverken kongehuset eller Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at oplyse, hvorvidt de mange tilbygninger bliver brugt, men ved Ekstra Bladets slotsbesøg i december tydede det på, at flere tilbygninger stod tomme.

Ifølge den såkaldte civillistelov har dronning Margrethe råderetten over seks af statens ejendomme, heriblandt Sorgenfri Slot.

Se også: Millioner går spildt: Her er Margrethes spøgelsesslot

Michael Dupont, der er formand i Handelsforeningen for Kongens Lyngby, mener, at man bør lave en forretning ud af Sorgenfri Slot.

- Fremfor at slottet står tomt, er det bedre, at man får aktiveret det.

- Det er til gavn for, at man trækker trafik og gæster, og som handelsforening er man interesseret i, at der er gæster.

- Man skal have gæster, før man kan få kunder, konstaterer han.

Michael Dupont er til daglig forretningschef i Magasin du Nord i Lyngby.

Han mener, at man kan lave et overskud på Sorgenfri Slot ved at åbne det for blandt andet foredrag, en café og bryllupper.

- For mig lyder det som gode forslag, siger han.

Den såkaldte Damefløj, der husede Prinsesse Elisabeth frem til sidste år, kunne huse talrige flygtninge, som Tom Høholdt foreslår. Foto: Aleksander Klug

Christine Worre Kann er teaterleder de to lokale teatre Det Flydende Teater og Teatergrad.

Hun mener, at man bør afholde forestillinger på Sorgenfri Slot.

- Jeg kunne da rigtig godt tænke mig at have spillet ’Danner’ på Sorgenfri Slot.

Danmark rundt: Her er Margrethes mange ejendomme

- Det havde været helt oplagt, fordi man kan kombinere en kulturoplevelse med forståelse for kulturhistorie via slottet som ramme.

- Det er ikke uvant for os at spille på slotte.

- Vi har blandt andet spillet på Sønderborg Slot og Rosenholm Slot, siger hun.

Hjem til flygtning

Tom Høholdt, formand for Lyngby Frivilliggruppe under Dansk Flygtningenævn, mener derimod, at man burde bruge Sorgenfri Slot til at huse flygtninge.

Den pensionerede professor fortæller, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune netop er opstået et akut behov.

- Lykkens Gave (tidligere plejehjem, red.), som blev brugt til midlertidig indkvartering, blev lukket i denne måned, og hvor de 40-50 flygtninge nu skal hen, ved jeg ikke.

- Men synes, at det var oplagt at bruge Sorgenfri Slot til midlertidig indkvartering eller som noget permanent, siger Tom Høholdt.

Han oplyser, at flygtningene primært kommer fra de krigshærgede lande Syrien og Afghanistan.

Kongehuset ønsker ikke at kommentere artiklen.