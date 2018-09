Tv-læge om kronprinsens lidelse: En kamp resten af livet

Kronprins Frederik oplyste i maj i forbindelse med Royal Run, at han havde problemer med ryggen. Han gennemførte dog sit fødselsdagsløb som planlagt, hvor han løb lidt over samlet 16 kilometer i fem danske byer på én dag.

Men nu - fire måneder efter den royale løbefest - oplyser kongehuset, at kronprinsen søndag 2. september er blevet opereret for en diskusprolaps i ryggen.

Frederik er allerede blevet udskrevet fra Rigshospitalet, men har været tvunget til at rydde sin kalender for aktiviteter det næste stykke tid.

Det var ikke helt skidt for ryggen, da Frederik valgte at løbe Danmark tyndt i foråret. Træning kan være en god ting for de små muskler omkring rygsøjlen. Foto: Ernst Van Norde

Resten af livet

En operation for en diskusprolaps vil ikke nødvendigvis kurere kronprinsen med et trylleslag. Tværtimod. En diskusprolaps er noget man har for livet, forklarer læge Charlotte Bøving, der er kendt fra DRs 'Lægen flytter ind', til Ekstra Bladet:

- Man kan sige, at selvom man bliver opereret for en prolaps, så er der et stort arbejde bagefter i form af genoptræning og styrkelse af de små muskler.

Charlotte Bøving er selv blevet opereret for en diskusprolaps i nakken. Foto: Jonas Olufson

Fakta om diskusprolaps Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viste i 2015, at 13,3 procent af danskerne over 16 år lider af diskusprolaps og andre rygsygdomme. Det svarer til mere end 615.000 danskere og må derfor betegnes som værende en folkesygdom. Så Frederik er altså langt fra alene. Rygsmerter forekommer hos 45 procent af befolkningen, og for cirka fire procents vedkommende udvikler de sig til en egentlig diskusprolaps. Det sker, når en af de bruskskiver i rygsøjlen, der fungerer som støddæmpere, klemmes så meget, at den bløde masse i midten af den, presses ud af dens normale leje. En diskusprolaps kan give smerter fra lænden og nedad i benet, hvor der også kan opstå nedsat muskelkraft Kilde: sundhed.dk, Gigtforeningen.

Tv-lægen har selv kæmpet med følgerne af den meget udbredte lidelse.

- Jeg er selv opereret for en diskusprolaps i nakken, og det er en kamp for resten af livet at træne alle de her små muskler for at stabilisere omkring det opererede led. For mit eget vedkommende er jeg blevet stivgjort i nakken, og jeg skal genvinde bevægeligheden omkring det stive led i alle de omkringliggende led, siger Charlotte Bøving.

Operation og genoptræning er ikke altid en mirakelkur, for den konstante træning af muskler og led kan risikere at øge belastningen på de raske omkringliggende led.

- Det vil også betyde, at der vil være en øget risiko for slitage i de andre led med tiden. Har man et sted, der er svagt i ryggen - og det har Frederik nu på livstid - så kommer det til at give slitage på de øvrige hvirvler og bruskskiver, advarer tv-lægen.

Frederik har altid været meget glad for motion og især løb. Her ses han under Ironman i 2013. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Operation kan undgås

Alligevel var det ikke en dårlig idé, da kronprinsen valgte at løbe rundt i Danmark i foråret trods smerter.

Charlotte Bøving understreger, at motion er godt for ryglidelsen.

- Nogen kan klare sig med ren træning af de ryg- eller nakkestabiliserende muskler - afhængig af hvor prolapsen sidder - og dermed undgå en operation, slår hun fast.

- Det er ikke de store flotte muskler der gør, at man ser smart ud i et par badebukser, man skal træne. Det er alle de små stabilitetsmuskler der ligger inde omkring rygsøjlen, uddyber hun.

Kronprinsfamilien under deres besøg på Argjahamri skolen i Thorshavn i forbindelse med deres officielle besøg på Færøerne i augusst måned. Her var det ikke til at se, at Frederik led af en diskusprolaps. Foto: Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix

Slid eller traume?

Ifølge tv-lægen kan en diskusprolaps opstå af to grunde. Enten som følge af slid på bruskskiver og ryghvirvler eller mere spontant som følge af et traume - altså en skade.

- Nu kan jeg huske, at han kom galt af sted på en trampolin. I virkeligheden kan han godt have lavet et spadestik til en prolaps allerede dengang, fortæller tv-lægen om Frederiks uheld på en trampolin i oktober 2016.

Om det er det uheld, der er årsag til kronprinsen rygskade, melder historien dog intet om.

