Tv-lægen om Henriks sygdom: Det fejler han

Peter Qvortrup Geisling afviser, at prins Henriks tumor har noget med kræft at gøre

Søndag blev prins Henrik fløjet hjem fra sit ophold i Egypten og indlagt på Rigshospitalet til nærmere undersøgelse, meddelte kongehuset i en kort pressemeddelelse. Hvad præcis den 83-årige prins fejler, ville de ikke uddybe.

Fredag kom der så en ny bulletin fra hoffet, hvor der heldigvis var gode nyheder fra det royale sygeleje.

Hoffet: Prins Henrik har godartet tumor i lungen

'Hans Kongelige Højhed Prins Henrik har siden søndag den 28. januar været indlagt på Rigshospitalets lungekirurgiske afdeling til undersøgelse for en tumor i venstre lunge. Tumoren har heldigvis vist sig at være godartet', skrev kongehuset i meddelelsen, hvor det også fremgik, at Henrik i første omgang overflyttes til infektionsmedicinsk afdeling til behandling for lungeinfektion og siden vil opholde sig på Fredensborg Slot.

Ekstra Bladet har fået tv-lægen Peter Qvortrup Geisling til at granske kongehusets meddelelse, og han mener, at dét, der har ramt prinsen under hans ophold i Egypten, er en lungebetændelse.

- Det tyder på, at Henrik har fået en lungebetændelse, der har givet ham feber, åndenød og almindeligt ubehag. Da han så er kommet hjem til Danmark, er han blevet undersøgt. Der har man fundet noget, der skulle ses nærmere på, siger tv-lægen til Ekstra Bladet.

Peter Qvortrup Geisling mener, at det, lægerne har set på billederne af prins Henriks lunger, er indkapslede betændelsesceller.

- De kan enten fjernes ved operation eller ved at kombinere forskellige slags antibiotika, siger han og afviser, at den tumor, lægerne fandt i prinsens venstre lunge, har noget som helst med kræft at gøre.

- Det er slet ikke dér, vi er, siger han.

- Hvor sikker er du på det?

- Det er jeg rimelig sikker på, siger Peter Qvortrup Geisling og fortæller, at flere tusinde danskere hvert år oplever at få indkapslede betændelselsceller.

Tv-lægen forventer, at prins Henrik skal være indlagt nogle dage endnu.

- Men når først medicinen virker, kan han både få det på sygehuset og derhjemme, siger han.

Kronprinsen: Min far er i de bedste hænder

Kronprins Frederik fortalte torsdag til Ekstra Bladet, at han havde besøgt sin far på sygehuset.

- Han er i de bedste hænder, og jeg har besøgt ham, sagde kronprinsen, da han var på vej til nytårskur i Fonden for Entreprenørskab på Børsen i København.

- Det er bare om at prøve at få ham godt på fode igen, sagde Frederik til Ekstra Bladet.

Det er planen at dronningen vil opholde sig sammen med prins Henrik på Fredensborg Slot, når han bliver udskrevet fra Rigshospitalet.