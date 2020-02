Udlandet i svime over prins Nikolai: 'Hvor lækker er han lige'?

Prins Nikolai vækker endnu en gang international opsigt for sit arbejde som model.

Denne gang er det Hello! Magazine, der har fået øjnene op for den danske prins, der den seneste tid har gjort sit indtog på den internationale modelscene. Blandt andet for store mærker som Burberry og Dior.

Det har nu ført til, at magasinet har sat ham på en fornem liste over de otte flotteste og stilede, ugifte royale i verden.

'Wow. Hvor lækker er prins Nikolai lige?. Den 20-årige model er den ældste søn af prins Joachim og hans første kone, grevinde Alexandra', skriver mediet og fortsætter:

'Kronprinsesse Marys nevø er tydeligvis meget velkendt i modeverdenen. Han gik for Burberry til Londons modeuge i 2018, og senest har han gået catwalk for Dior til modeugen i Paris', står der videre.

Her ses prins Nikolai under sin catwalk for Burberry. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

På listen findes også dronning Anne-Maries børnebørn, prinsesse Maria Olympia og prins Constantine-Alexios af Grækenland og Danmark.

Droppede ud af hæren

Tilbage i oktober 2018 meddelte kongehuset, at prins Nikolai var droppet ud af sin uddannelse som reserveofficer på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne efter to måneder.

I den forbindelse meddelte grevinde Alexandra gennem sin sekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, at prinsen ikke var endt på den rette hylde, og at han nu ville fokusere fuldt ud på sin karriere som model, før han startede på Copenhagen Business School.

- Grevinden understreger, at beslutningen intet har med hverken uddannelsen eller stedet at gøre. Folk har været søde, og det har været helt, som prinsen har forventet. Det var bare ikke ham, lød det fra Helle von Wildenrath Løvgreen på vegne af Alexandra.

Inden prins Nikolai rejste til Varde, havde han allerede godt gang i sin modelkarriere.

