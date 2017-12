Ulf Pilgaard: Dronningen gav Løkke en begmand

Det var en sød nytårstale, og hvor så hun dog knaldgodt ud. Hun præsenterede sig virkeligt i år. Og da hun jo ikke skal holde en statsministertale, så balancerede hun, som kun hun kan og fik alligevel sagt sin mening. Blandt andet med den glimrende opfordring til at gøre noget unyttigt, mener den populære skuespiller.

Dronningens nytårstale fra Christian IX's Palæ på Amalienborg faldt i god jord hos Ulf Pilgaard. Foto: Polfoto

Den siddende regerings mantra om at ’yde,yde,yde’ skød hun indirekte i sænk med sin konstatering af, at der er andet i tilværelsen end arbejde – og at vi alle har brug for at udfordre fantasien. Det, synes jeg ærlig talt, er flot sagt. En begmand kan man vel kalde det – uden at hun bliver direkte politisk.

Som menneske skal man ikke altid skynde sig at blive færdig. Sådan er livet ikke. Man skal også prøve sig selv af. Tænk hvis jeg ikke havde gjort det som ung, så var jeg endt som præst.

Dronningen er jo selv kreativ, og hun har alle dage været ligeglad med alle kunstkritikerne, for hun har nydt at male – og hvad hun ellers laver, erklærer Ulf Pilgaard..