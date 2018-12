Unge republikanere slår fast: Kongehuset er gift for demokratiet

For de fleste danskere er det først 'rigtig' nytårsaften, når man sætter sig til rette foran fjernsynet for at følge med i dronning Margrethes i år 47. nytårstale.

Ganske anderledes plejer det at se ud for medlemmer af foreningen Unge Republikanere, der ønsker at afskaffe kongehuset.

- Kongehuset er gift for demokratiet, lyder det direkte fra foreningens landsformand, Magnus Sæbye.

I flere år har han bevidst boycottet dronningens nytårstale

- Hun har jo ikke reel politisk magt, så hvad dronningen mener, lægger jeg ikke særlig meget vægt på. I et ideelt samfund er hun jo en borger på linje med alle andre. Jeg har ikke noget imod dronning Margrethe som person, men jeg har noget imod selve institutionen, som mildest talt er et levn fra fortiden og bygger på nogle værdier, som ikke er forenelige med dem, vi ellers bryster os af i Danmark, forklarer han til Ekstra Bladet.

- Hvad er det ved kongehuset, I er imod?

- Ung Republik er et samlingssted for folk, der er uenige i den styreform, vi har nu. Kongehuset er gift for demokratiet. så kan man jo sige, at kongehuset ikke har realpolitisk magt, men det er jo stadig sådan, at dronningen fører statsråd en gang om måneden, hvor ministrene skal stå skoleret, og hun skal underskrive samtlige love. En institution, der bygger på. at man arver sine privilegier og født til magten, hører ikke til i et moderne samfund, slår han fast.

I år bliver det dog lidt anderledes. Han har på vegne af Unge Republikanere udgivet sin egen nytårstale, som kan ses herover. Og samtidig har han besluttet sig for at følge sin kongelige 'konkurrent' i tv.

Magnus Sæbye har i år lavet sin egen nytårstale, som kan ses øverst i artiklen. Foto: Privat

- Vores forhåbning er, at ved vores debatindlæg og vores nytårstale, at danskerne vil tænke over, at ja, hun er et sympatisk menneske, men det er en forældet tradition og ikke mindst institution, hun repræsenterer, forklarer han om dronningen.

Unge Republikanere kom for alvor i mediernes søgelys, da medlemmer af foreningen blev angrebet på Amalienborg Slotsplads, da de sammen med tusindvis af andre danskere, var mødt op i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag 26. maj.

Magnus Sæbye og flere andre fra Unge Republikanere blev chikaneret på Amalienborg Slotsplads under kronprinsens fødselsdag. Foto: Privat

Mens de fleste bar på flag, havde foreningens medlemmer medbragt skilte med påskriften 'Afskaf kongehuset'.

Et vidne, som Ekstra Bladet talte med på dagen, kaldte optrinnet for 'decideret vanvittigt'.

Sagen blev i første omgang anmeldt til politiet, men foreningen endte dog med at trække anmeldelsen tilbage, da et flertal ikke fandt det 'formålstjenligt' at fortsætte sagen.