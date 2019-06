Usædvanligt syn til dronningerunden

Under dronningerunden tidligere torsdag, hvor Folketingets partier ét efter ét meddelte dronning Margrethe, hvem de pegede på som kongelig undersøger, og hvem der dermed skal stå i spidsen for forsøget på at danne en ny regering, deltog en særlig gæst.

Ud over dronning Margrethe deltog kronprins Frederik nemlig også i dronningerunden, og det er der ifølge kongehusekspert Søren Jakobsen en helt særlig grund til.



- Det er et naturligt led i det generationsskifte, der er i gang. Kronprinsen overtager flere og flere udlandsrejser og flere og flere af dronningens opgaver. Så det er en del af generationsskiftet, at han ser, hvordan det her foregår, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og så er der jo også en mulighed for, at det kommer til at tage lang tid at danne en regering, og at dronningen kan være bortrejst, når det sker. Så kronprins Frederik skal være klar, hvis dronningen er forhindret, siger Søren Jakobsen.

Kronprins Frederik ankommer til dronningerunde. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Vil ikke abdicere

Ifølge kongehuseksperten er det noget relativt nyt, at kronprins Frederik deltager i dronningerunder.

- Det er ikke sket mange gange før. Så på den måde er det et usædvanligt syn for danskerne, men det er ikke usædvanligt på den måde, at det jo er et naturligt led i proceduren, at han skal være parat. Det er jo en fordel, at han kender politikernes ansigter, og at han har talt med dem før. For han kommer jo til at møde dem igen, når han bliver konge. Så på den måde er det fint for alle parter, siger Søren Jakobsen.

Kronprins Frederik deltog også i dronningerunden tilbage i 2011 og igen i 2015.

- Kan det her være et tegn på, at dronning Margrethe er ved at abdicere?

- Hun abdicerer ikke. Det er noget sludder, som ikke har nogen gang på jord. Hun går ikke af, før hun dør. Det vil hun ikke. Det er et livsvarigt embede, og det har hun sagt flere gange, men hun gør sin søn parat til opgaven.

Alle partierne mødte op til dronningerunde på Amalienborg Slot. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, blev efter dronningerunden udpeget til kongelig undersøger og skal nu forsøge at danne regering.