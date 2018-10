Usoigneret cirkusartist dukkede op til dronningens aftenselskab

I aftes havde dronning Margrethe inviteret Folketinget, ministre og danske medlemmer af Europa-Parlamentet til aftenselskab på Christiansborg Slot.

Midt i festlighederne måtte de fine gæster finde sig i at blive tilsvinet på det groveste af skuespiller og cirkusdirektør Søren Østergaard, der i skikkelse af sin kendte karakter Smadremanden gjorde sit bedste for at ødelægge den gode stemning.

Til alt held havde de fremmødte intet imod at få tørt på af Smadremanden, der gjorde det klart fra starten, at han ikke brød sig om sit fisefornemme københavnerpublikum.

- I ligner jo lort. Jeg har da aldrig set så mange grimme mennesker samlet på ét sted. Hold kæft, hvor ser I dumme ud, lød det fra Smadremanden, der fortsatte med sine verbale øretæver:

- Lorte, lortepublikum. Jeg kan kraftedeme ikke lide jer. Jeg gider slet ikke diskutere med jer. Jeg skal smadre, og det er det, jeg er blevet bedt om at gøre. Jeg er en smadremand.

På kongehusets Instagram-konto er besøget blevet foreviget med et billede af Smadremanden ledsaget af teksten: 'En særlig gæst er dukket op til aftenselskabet på Christiansborg Slot'.

Det er for øvrigt ikke første gang, Søren Østergaard har optrådt for dronningen.

Han har tidligere i skikkelse af en af sine andre populære karakterer, Bager Jørgen, demonstreret for Margrethe, hvordan man danser med wienerbrød.

Det har ikke være muligt at få en kommentar til optrinnet fra Søren Østergaard/Smadremanden.

Se også: Panik inden dans hos Daisy: - Hvordan skal to mænd lige gøre det?