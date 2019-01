Uventet besøg efter chok-nyhed: Nu taler Marie

Prinsesse Marie dukkede op på d'Angleterre onsdag for at deltage i et modeshow

Der var royalt besøg, da der i anledning af Copenhagen Fashion Week blev afholdt Charity Catwalk på d'Angleterre onsdag aften.

Her ankom prinsesse Marie - noget uventet - kort inden showet, og pressen fik derfor mulighed for at veksle et kort ord med den smukke prinsesse om det nye eventyr, der venter hende og familien i Frankrig.

- Det bliver en spændende udfordring, lød det fra prinsesse Marie.

- Nu vil jeg gerne have lov til at se modeshow, sagde hun videre, inden hun blev fulgt ind i salen af designer Jesper Høvring, der sammen med Sarah Zobel stod for modeshowet, og en række af kongehusets folk.

Prinsesse Marie ankommer til d'Angleterre. Foto: Mogens Flindt

Midlertidigt ophold

Onsdag eftermiddag meddelte kongehuset i en pressemeddelelse, at prins Joachim og familien bestående af prinsesse Marie og parrets to børn, prins Henrik og prinsesse Athena, flytter til Paris til efteråret, da den 49-årige prins er blevet optaget på en militæruddannelse i Frankrig.

Der er tale om Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse, og at prins Joachim vil være tilknyttet den fra september i år til sommeren 2020.

Herefter går turen atter hjem til Danmark for familien.

- Opholdet er midlertidigt og i den periode uddannelsen finder sted, oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Joachim og Marie sammen med børnene Henrik og Athena på Tønder Festival i 2016. Foto: Per Lange

Ifølge kongehuset inviterede den franske forsvarsminister Joachim til at deltage i uddannelsen i forlængelse af det franske statsbesøg i Danmark sidste år. Han er den første danske officer, der deltager i uddannelsen. Uddannelsen finder sted seks dage ugentligt og foregår på École Militaire i Paris.

Usædvanligt

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen, der er historiker og kongehusekspert, er det en usædvanlig beslutning, prins Joachim har taget.

- Det er jo sket før, at man i det danske kongehus har ladet centrale medlemmer tage en uddannelse i udlandet. Det har man også set med kronprins Frederik, så den del er ikke så usædvanlig, men det usædvanlige er, at det denne gang er i forbindelse med en militæruddannelse. Det er aldrig set før, så på den måde er det meget usædvanligt, siger Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet.

Jokkes franske uddannelse - Uddannelsen kører primært på Centre des Hautes Études Militaires, hvor 30 højtrangerende officerer deltager. - Størstedelen af deltagerne er franskmænd. - Uddannelsen fokuserer på at forberede officererne på positioner med det højeste ansvar samt at udvikle deres evne til at løse strategiske militærspørgsmål samt spørgsmål af politisk-militær karakter. - Undervisningen i Paris foregår som en blanding af paneldiskussioner, kurser og studieture. - Under uddannelsen skal deltagerne på flere rejser. Det hold, der begyndte i efteråret, kommer i løbet af uddannelsen til London, Berlin, Tallinn, Helsinki, Washington og Beijing ligesom holdet har besøgt Operation Barkhane, der skal forhindre terrorgrupper og oprører i at få fodfæste i den afrikanske Sahel-region på tværs af Sahara. - En mindre del af uddannelsen, der varetages af Institut des Hautes Études de la Défense Nationale fokuserer på strategisk ledelse og offentlig forvaltning. - Uddannelsen finder sted på École Militaire, der ligger i Paris. Byggeriet begyndte i 1750, og skolen åbnede i 1760. Napoleon Bonaparte har taget sin militære uddannelse på skolen.

Prins Joachim har siden 2015 haft job som forsvarschefens særlige sagkyndige i forhold til reserven. Han begyndte sin militære karriere som rekrut i 1987 i Dronningens Livregiment.

Familien overtog luksusvillaen på Emiliekildevej i Klampenborg i oktober 2014, da de havde afhændet Schackenborg Slot i Sønderjylland til en fond. Prins Henrik på ni og prinsesse Athena på syv går begge på den katolske Sct. Joseph Søstrenes Skole i Ordrup.

Kongehuset understreger, at den franske visit ikke får nogen betydning for parrets protektioner.

Det er ikke første gang, at Joachim går i skole i sin fars hjemland. I perioden 1982 til 1983 gik både han og kronprins Frederik på kostskole i Normandiet.