Vælter ind med rørende hilsner

Danskerne sender ønsker om god bedring efter nyheden om, at prins Joachim er blevet indlagt med en blodprop i hjernen

Lørdag aften meddelte kongehuset, at prins Joachim er indlagt i Frankrig, efter at han er blevet opereret for en blodprop i hjernen. Ifølge kongehuset er operationen gået efter planen, og prins Joachim er stabil.

Siden den chokerende nyhed er det væltet ind med ønsker om god bedring fra den danske befolkning på kongehusets officielle Facebook-side.

'Åh nej. Rigtig god bedring og tankerne går til hele familien', skriver en-

'God bedring til HKH Prins Joachim. De varmeste tanker til hele familien', skriver en anden.

'Rigtig god bedring. Vi sender de varmest tanker til hele den kongelige familie', skriver en anden.

'Sender de varmeste hilsner til og tanker til familien samt hilsner om god bedring til HKH prins Joakim'.

'Rigtigt god bedring, håber at Prinsen kommer hurtigt oven på igen', skriver en fjerde.

Det er på dette hospital i Toulouse i det sydlige Frankrig, hvor prins Joachim i øjeblikket er indlagt efter den vellykkede operation. Foto: Remy Gabalda/Ritzau Scanpix

Kongehuset oplyser, at prinsesse Marie er hos sin mand.

51-årige prins Joachim er fortsat indlagt i Frankrig, hvor han lige nu bor sammen med sin familie i forbindelse med, at han tager en uddannelse på École Militaire i Paris.

Prins Joachim har fire børn. Med grevinde Alexandra har han prinserne Nikolai og Felix, og med prinsesse Marie har han prins Henrik og prinsesse Athena.