Vanvittig husleje: Vil tjene kassen

10. juni meddelte kongehuset, at prins Joachim, prinsesse Marie og deres to fælles børn, prins Henrik og prinsesse Athena, ikke kom hjem til Danmark efter et år som planlagt, men i stedet bliver i Paris i hvert fald tre år endnu.

Prins Joachim har nemlig fra 1. september fået nyt job som forsvarsattaché i Paris, hvor han i de seneste måneder har studeret på Ècole Militaire i Paris.

På trods af at det royale ægtepar bliver i Paris, har de dog ikke tænkt sig at sætte deres hus på Emiliekildevej i Klampenborg til salg.

Se også: Flytter fra Jokke

Det skriver ugebladet Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter kongehusets kommunikationsafdeling, at villaen til 34,5 millioner kroner atter skal udlejes, efter tv-baronessen Caroline Fleming, der er ven af familien og indtil for nylig har lejet villaen, er flyttet ud.

- Kongehuset kan bekræfte, at Prins Joachims hus på Emiliekildevej fortsat skal udlejes, lyder det i et svar til Ekstra Bladet.

Derudover har kongehuset ingen kommentarer til udlejningen, som de mener er et privat anliggende.

Her ses prins Joachim og prinsesse Maries villa. Foto: Jakob Jørgensen

Tårnhøj husleje

Ifølge Se og Hør er det ikke småpenge, en kommende udlejer skal have op af lommen for at leje den royale villa, der er på intet mindre end 527 kvadratmeter.

Ifølge ugebladet betalte Caroline Fleming svimlende 80.000 kroner om måneder for at bo i den hvide villa i Klampenborg, og en ny lejer kan forventes at skulle betale et lignende beløb.

Under sit ophold i Paris modtager prins Joachim ikke løn fra Forsvaret. I stedet får han lov til at beholde sin apanage.

Se også: Tager millionerne med til udlandet

Det stod klart, efter Folketinget forleden stemte om spørgsmålet. 79 stemmer gik i prins Joachims favør, mens 16 stemte imod.

Ifølge kongehuset vil prins Joachim og prinsesse Marie stadig varetage visse officielle opgaver i Danmark, imens de er bosiddende i Paris.