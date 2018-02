Venner afslører: De deltager i afsked for prins Henrik

Prins Henriks gudbørn, venner og protektioner tager afsked med den afdøde prins mandag klokken 13 i Christiansborg Slotskirke, hvor han har ligget castrum doloris siden torsdag aften.

Kongehuset har ikke ønsket at oplyse, hvem der er inviteret til hverken mindehøjtideligheden eller selve bisættelsen tirsdag 20. februar, men Ekstra Bladet haft kontakt til en række af prins Henriks gode venner, der er inviteret til et sidste farvel.

Blandt dem er tidligere generalløjtnant Kjeld Hillingsø, hvis kone, Birgitta Hillingsø har været nære veninder med dronning Margrethe siden barnsben. Parret er blandt de venner, som har fejret nytår med regentparret i årevis.

Kjeld og Birgitta Hillingsø til dronning Margrethes 70-års fødselsdag. Foto: Claus Bjørn Larsen

Nyt fra kongehuset: 200 særligt inviteret til prins Henrik-farvel

- Det er jo uendelig trist, men når man når op i min alder har man jo efterhånden prøvet det for mange gange, lyder det trist fra Kjeld Hillingsø. Hans venskab med prinsen daterer sig tilbage til dengang, han endnu var en ung og ukendt fransk greve.

- Dronningen spurgte min kone, om vi kunne gøre hende en tjeneste, og det kunne vi naturligvis - det gør man jo med venner. Tjenesten indebar at indkvartere en ung franskmand, som vi havde mødt før, men dengang vidste vi ikke, hvem det var. Eller måske vidste min kone, hvem han var - hun er lidt mere mistænksom. Han boede så hos os, og en anden ven hentede ham i sin bil og afleverede ham, så han kunne snige sig ind på Amalienborg, fortæller han om tiden før den kongelige forlovelse.

Siden blev han og prins Henrik gode venner.

- Du ved, hvordan det er, når man er gift. Der tager man sig jo af de venner, som ens kone slæber med hjem, siger han med et glimt i øjet og tilføjer:

- Der var givet andre, som så mere til prinsen, men vi havde et særligt venskab, fordi vi havde været med fra starten så at sige.

Er der noget særligt, du vil savne ved prins Henrik?

- Det hele, men særligt dét at have en, som ringede op en gang imellem og sagde: 'Har du lyst til at...'. Det var som regel noget i naturen - ud at plukke svampe, ud at se på dyrene, vi tog også jagt og fiskede også, men det var nu mest hans far, der var interesseret i det. Vi fiskede i Gudenåen.

- Han interesserede sig meget for sine venner og huskede alle - og det blev han ved med. Også de gamle venner besøgte han, uanset hvordan de havde det. Folk, der blev syge, de gamle hofdamer...

De forventes at deltage mandag Kjeld og Birgitta Hillingsø Ellen Hillingsø og Christoffer Castenskiold Erik Brandt Christian Kjær Fritz Schur Prins Pignatelli Grev Ditlev Knuth-Winterfeldt Enan Galaly Susanne Heering Joen Bille og Bente Scavenius Lensgreve Christian Lerche og lensgrevinde Inga Lerche Baron Frederik Wedell-Wedellsborg og baronesse Birgit Wedell-Wedellsborg Kirsten Schrøder Mette Mathiesen

Kongehuset deler smukt billede: Her hviler prins Henrik

Prins Henriks mangeårige ven modemanden Erik Brandt har modtaget en skriftlig invitation fra hoffet.

- Vi er glade og meget beærede over at blive inviteret til at tage afsked med prins Henrik, lyder det fra Joen Bille, der sammen med sin hustru, Bente Scavenius, har været del regentparrets nære vennekreds, der har fejret nytår sammen i mange år.

Komponisten Bent Fabrius-Bjerre var også en del af regentparrets nytårsvenner. Han er bortrejst for tiden og vil derfor ikke oplyse, om han var inviteret mandag. Foto: Jan Sommer

Henriette Zobel, er var gift med prins Henriks nære ven Peter Zobel, ønsker ikke at oplyse, om hun er inviteret mandag. Her ses hun med prinsen til Zobels begravelse i september. Foto: Jonas Olufson

Grevinde Alexandra ønsker ikke at oplyse, om hun deltager i mindehøjtideligheden for sin tidligere svigerfar. Foto: Søren Jensen

Bisættelsen tirsdag ser ud til kun at være for de allernærmeste. De eneste gæster udover kongefamilien som Ekstra Bladet har kunnet verificere er statsminister Lars Løkke Rasmussen og formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard.