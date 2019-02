Vennerne mindes prins Henrik: Forventede hans død

Omkring 130 venner, familiemedlemmer og ansatte i kongehuset var onsdag aften inviteret til mindekoncert på Fredensborg Slot til ære for prins Henrik, der blev bisat for præcis et år siden.

Koncerten, der varede omkring en time, fandt sted i Fredensborg Slotskirke og bød på en række musikstykker - blandt andet ét med prins Henriks egen tekst.

Blandt de kendte venner var blandt andre rigmanden Frits Schur, Frank Uhrenholt og Anna von Lowzow.

Langt de fleste sneg sig forbi det store presseopbud ved slottet, men enkelte tog dog en tur på den røde løber.

En af dem var prins Henriks nære ven hotelejer Enan Galaly, der driver hoteller i Danmark, Egypten og Marokko, og som ankom til den højtidelige begivenhed med sin sin kone.

Galaly og prins Henrik fotograferet sammen i Aarhus i 2009. Foto: Michael Stub/Ritzau Scanpix

Fløj med Henrik hjem i helikopter

Galaly havde i mange år holdt ferie med Henrik i Egypten i vintermånederne, og sidste år var ingen undtagelse trods prinsens dårlige helbred.

I slutningen af januar var han med privatflyet, der fragtede den syge prins Henrik fra Sharm el-Sheikh til Sønderborg.

Derfor kom hans død 13. februar 2018 heller ikke bag på ham.

- Jeg havde forventet, at prins Henrik ville gå bort, så det var ikke chokerende for mig. Han var meget sammen med mig i de tre sidste måneder af hans liv. Jeg vil ikke sige 24 timer om dagen, men næsten hele tiden. Jeg var maksimalt 50 meter fra ham. Så jeg forventede, at han ville gå bort, og jeg forventede også, at han ville blive hyldet - som han jo også gør i dag, tilføjede han.

- Det er jo fantastisk dejligt, at dronningen inviterer os alle sammen til at mødes og mindes. Det bliver en god aften, det er jeg sikker på.

Marie og Joachim på vej til koncert. Foto: Anthon Unger

Mary og Frederik var naturligvis også mødt op. Foto: Anthon Unger

Også Frits Schur, der var blandt prins Henriks nære venner og den eneste af dem, der var med familien i kirken til hans bisættelse, var inviteret til mindekoncerten.

- Det er en ære for mig at være her. Jeg har kendt den kongelige familie gennem årtier - første gang jeg mødte dem var i midten af 1970'erne. Jeg er stolt af, at jeg kendte prins Henrik så nært, forklarede han til pressen.

Efter koncerten var der middag for de nærmeste venner. Menuen var en blanding af fransk og vietnamesisk - præcis som Henrik selv.

Frits Schur glædede sig til at mindes vennen prins Henrik. Foto: Anthon Unger

