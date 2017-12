Viggo Sommer: Dronningen lister budskaber gennem sidebenene

Nytårstalen var rigtig varm. Jeg blev rigtig glad over at høre den. Ikke mindst tænker jeg på det øjeblik, hvor hun kom til at kløjs i en af sin mands vers og straks undskyldte. Det charmerende og undskyldende smil, hun sendte, var da helt fantastisk, jubler entertaineren - en af De Nattergale - Viggo Sommer.

Viggo var glad for dronningen varme tale. Foto: Polfoto

Blandt hendes budskaber holdt jeg mest af opfordringen til at lave noget unyttigt. I denne stressede tid gav det god mening, at hun pegede på det. Dronningen må jo ikke være politisk, men lige som andre bedstemødre kan hun det med at få ting ud imellem sidebenene, så ingen er i tvivl om, hvad hun mener. Og her fik hun sat en tyk streg under, at vi er for pressede.

I dag er der som regel ingen, der gider lytte til de ældre, men dronningen lytter vi til, og så er det da heldigt, at hun er så skarp i hovedet. Her tænker jeg også på den elegante måde, hun fik nævnt prins Henriks sygdom på. Den respekt hun viste der, gav respekt til alle, der er berørt af demens, fastslår Viggo Sommer.