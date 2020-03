Vild drøm: Kim planlægger kæmpe hyldest til dronningen

Corona satte en stopper for Kim Bruhns drøm om at vinke til dronningen på hendes runde dag, men nu agerer han ceremonimester med en stor plan

- Hvis vi nu er en million danskere, der på samme tid åbner vinduerne og synger, mon så ikke majestæten vil kunne høre det?

Sådan lyder det fra grafikeren Kim Bruhn.

Han havde set frem til at stå i folkevrimlen og vinke til dronning Margrethe på hendes 80-års fødselsdag 16. april.

Men nu har coronapandemien sat en stopper for alle de planlagte festligheder - stort set.

Kim Bruhn håber at få Danmark til at synge kollektiv fødselsdagssang, når dronning Margrethe 16. april fylder 80 år. Foto: Lars Aarø

For efter aflysningen af de planlagte officielle arrangementer i anledning af den runde dag har Kim Bruhn via Facebook taget initiativ til at give dronningen en helt særlig gave: en fælles fødselsdagssang, eller minikoncert, om man vil, fra flest mulige af undersåtterne 16. april klokken 12.

Lørdag oprettede han Facebook-gruppen ’Danmark synger for dronningen’, og i går havde langt over 100.000 tilmeldt sig fællessangen.

- I øjeblikket kan jeg se, at der kommer næsten en tilmelding i sekundet, siger Kim Bruhn, mens Ekstra Bladet taler med ham. Den store interesse har givet ham store ambitioner.

- Min drøm er, at mindst en million vil bryde ud i fødselsdagssang på samme tid, siger han.

Brug for at rykke sammen

Kim Bruhn fortæller, at han faktisk aldrig selv har oplevet at hylde dronningen på hendes fødselsdag.

- Vi har tidligere boet i Jylland, så det har ikke været muligt. Da vi så sidste år var flyttet til København, holdt hun fødselsdag i Aarhus, men jeg har været på Amalienborg Slotsplads til nytår, siger han, der synes, at vi har brug for at samles om noget glædeligt i disse coronatider.

- Vi har brug for at rykke sammen - selvom vi skal holde fysisk afstand - og få en glædelig oplevelse.

Kim Bruhn mødes torsdag med foreningen Sangens Hus, som han i forbindelse med arrangementet har allieret sig med, for at planlægge nærmere, herunder også hvor mange og hvilke sange Danmark skal synge.

- Lige nu kan jeg i hvert fald sige, at der bliver tale om mere end én sang, lyder det fra dronningens nye 'ceremonimester'.

Ekstra Bladet har arbejdet på at få en tilbagemelding fra kongehuset om dronningens reaktion på det folkelige tiltag. Det er endnu ikke lykkedes.

