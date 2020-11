Vilde med sødt billede: Men detalje overrasker

Der er ikke noget, der kan få danskerne til tasterne som nye billeder af de kongelige.

Tirsdagens billede er da heller ingen undtagelse, hvor prins Joachim og prinsesse Marie viser sig frem med et billede for at fejre deres kobberbryllup.

'Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie kan i dag fejre kobberbryllup', lyder det til billedet.

Men denne gang er der dog en sjov detalje, der gør det kærlige billede af parret endnu sødere.

I opslaget kan man nemlig læse, at det er parrets datter, prinsesse Athena, der har ageret fotograf.

'I dagens anledning deler Prinsen og Prinsessen dette nye billede, som er taget af Hendes Højhed Prinsesse Athena i Paris, hvor Deres Kongelige Højheder er bosat med parrets to børn', lyder det.

Parret blev viet i Møgeltønder Kirke 24. maj 2008.

Kongehuset oplyser, at dagen fejres privat.

Det betyder dog ikke, at danskerne ikke har lykønsket til den store guldmedalje i kommentarerne under billedet.

'Stort tillykke med den smukke dag - og sikke et smukt foto Athens har knipset', skriver en.

'Stort tillykke med dagen. I er så smukt et par', skriver en anden.

'Stort tillykke. Det er et dejligt billede af et smukt par', skriver en tredje.