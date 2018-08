Vrissen Joachim om fremtiden for Cayx: - Tag det nu roligt!

Prinsen vil gerne fortælle om sin sommerferie på det franske slot, men er ikke meget for at kommentere, om han eller Frederik skal arve det

En solbrun prins Joachim var tilbage på arbejde fredag eftermiddag efter en mere end en måned lang sommerferie.

Her lagde den 49-årige vejen forbi Københavns Rådhus forud for weekendens motorløb Copenhagen Historic Grand Prix.

En del af den lange ferie - nærmere bestemt ti dage i slutningen af juli - tilbragte Joachim og familien på Château de Cayx nær Cahors nord for Toulouse, hvor prins Henriks familie stammer fra.

- Det var skønt, men det var også vemodigt. Det er jo første gang, vi er der efter min fars død, så det var vemodigt, men det er jo stadig et skønt sted, fortalte han til Ekstra Bladet.

Joachim havde taget sine to yngste sønner, prins Henrik på ni og prins Felix på 16 med til åbningen af Copenhagen Historic Gran Prix. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Se også: Se billederne: Model-prins begynder i hæren

Her var der rigelig tid til at nyde samværet med den franske del af familien, der udover fire af prins Henriks søskende tæller fætre og kusiner og deres børn.

- Ja, der var masser af familiemøder og hygge og så videre, tilføjede Joachim, der selv havde selskab af prinsesse Marie og parrets to børn, prins Henrik på ni og prinsesse Athena på seks.

Om lidt over to uger tager dronning Margrethe for første gang i ti år imod pressen på Château de Cayx, der tidligere dannede rammen om et årligt sommerpressemøde, men hendes yngste søn ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at holde ferie sammen.

- Vi har kun så og så meget tid til at holde ferie, så vi har sagt, at børnenes skoleferie er i Frankrig, og så har vi fået nydt vores bid af sommeren, fortæller han venligt.

Det gode humør forsvandt, da Ekstra Bladet spurgte til fremtiden for Château de Cayx. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Se også: Frygter dårligste høst nogensinde: Schackenborg kommer i minus

Hvem skal arve?

Knap så venlig er han, da Ekstra Bladet vil vide, hvad der er fremtiden for slottet, som regentparret købte i 1974.

- Hvordan er det egentlig med Cayx – er det Dem eller Deres bror, der skal overtage slottet?

- Tag det nu roligt, lød det kortfattet fra Joachim.

- Det ved De ikke endnu?

- Nej, lød svaret, inden han gik hurtigt videre.

Prins Henrik har ellers tidligere luftet, at det nok ville være hans førstefødte, der skulle overtage forældrenes slot, der blev købt for 2,5 millioner - delvist finansieret af en folkegave i forbindelse med parrets bryllup i 1967.

- Vi har tænkt på måske at give det til den ældste, kronprins Frederik, fordi prins Joachim har sit sted i Sønderjylland, forklarede han i et interview med BT i 2008.

Se også: Dronningen genoptager gammel sommertradition

Siden har meget som bekendt ændret sig i kongefamilien.

Joachim er ikke længere landmandsprins på Schackenborg Slot, som han overdrog til en fond i 2014. Og året efter meddelte prins Henrik, at han havde bortforpagtet både vinproduktion og -salg til det franske kooperativ Vinovalie. Dermed opgav han drømmen om at lade sit livsværk overgå til en af sønnerne.

- Jeg har talt med mine sønner om det. Jeg vil meget gerne have, at der er én, som måske vil fortsætte med vindyrkning. Men hvis det er for kompliceret, kan de gøre, hvad de vil og finde en løsning og beholde det som en sommerresidens, hvis de vil, slog den nu afdøde Henrik fast i interviewet.

Se også: Prins Nikolai afslører sine fremtidsplaner

Fartprins med podiedrømme

Lige så fåmælt som Joachim var om Cayx, lige så snakkesalig var han, da snakken få minutter forinden faldt på det efterhånden legendariske motorløb Copenhagen Grand Prix.

Her stiller han op i sin Lotus Cortina sammen med den tidligere Formel 1-verdensmester Damon Hill. Prinsen lægger ikke skjul på, at han drømmer om en god placering.

- Det står jo enhver frit for at håbe på en førsteplads. Og så kommer det jo an på mine og Damon Hills evner, om vi også kan klare det. Og så er vi jo også oppe imod erfaren konkurrence. Hvis man spørger hele feltet rundt, så vil alle gerne stå øverst på podiet, men realistisk så er der benhård konkurrence fra et til fem på podiet. Men jeg vil meget gerne på podiet.

- Turde De sætte penge på Dem selv?

- Ja. Men jeg siger ikke, hvor højt oppe, konstaterede fartprinsen med et grin.

Tom Kristensen, Frank Jensen og prins Joachim kigger på hestekræfter. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den syvdobbelte Les Mans-vinder Tom Kristensen har kørt med prins Joachim under Copenhagen Historic Grand Prix og også vundet flere førstepladser i løbet Royal Pro/Am, hvor man kører to sammen.

I år er han dog skiftet ud med en anden Formel 1-legende, nemlig britiske Damon Hill. I stedet dyster Kristensen med Joachims gode ven restauratøren Oscar Siesbye, men betragter sin tidligere makker som en alvorlig konkurrent.

- Hans chancer er supergode! De er absolut vindertyper, og hvis han (Joachim, red.) siger podieplacering, så kender jeg godt hans lille beskedenhed i den sætning. Det praktiserer jeg selv: 'Det kunne være fint at være med på podiet' – for så er du ligesom med i billedet. Medmindre det er Ekstra Bladet, der lige klipper nogen ud, jokede Kristensen.

Se også: Prins Joachim fortæller om sorgen efter Henriks død