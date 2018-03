Det hedder hun: Nu har Sveriges nye prinsesse fået sit navn

Natten til fredag fødte prinsesse Madeleine sit tredje barn.

Den lille nye prinsesse vejede 3465 gram og målte 50 centimeter, og nu er hendes navn netop blevet offentliggjort.

Det var prinsessens morfar kong Carl Gustav, der fik æren af at få lov til at afsløre navnet, der lyder: Adrienne Josephine Alice.

Her kom det samtidig frem, at den fire dage gamle pige - udover at være prinsesse af Sverige - samtidig bliver hertuginde af Blekinge

Prinsesse Madeleine delte efterfølgende et billede med datterens navn på Instagram.

Adrienne Josephine Alice Et opslag delt af Princess Madeleine of Sweden (@princess_madeleine_of_sweden) den 12. Mar, 2018 kl. 3.21 PDT

Udover prinsesse Adrienne er prinsesse Madeleine og Chris O'Neil også forældre til fireårige prinsesse Leonore og toårige prins Nicolas, der ifølge faderen havde glædet sig meget til at møde deres lillesøster.

- Vi er meget glade for familieforøgelsen. De ser meget frem til at møde deres lillesøster, fortalte Chris O'Neil ifølge Expressen efter fødslen.