Ekspert om dronningens skjulte budskab: Hun gik så langt hun kunne

Retoriker Jesper Troels Jensen kalder nytårstalen for politisk, men ikke partipolitisk

- Det var en ordentligt opsang fra Dronningen, fastslår retoriker Jesper Troels Jensen, der er formand for foreningen Danske Taler.

Han ved alt om, hvordan en god tale skal skrues sammen - også når der skal siges noget mellem linjerne. Og det gjorde Margrethe i sin 47. nytårstale.

Dronningen holdt sin 47. nytårstale. Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix

- Der var en direkte hilsen til Danske Bank. Hun gik så langt, som hun overhovedet kunne, siger Jesper Troels Jensen med henvisning til blandt andre disse ord fra Dronningen:

'Med betroede positioner følger et særligt ansvar og en særlig pligt til at gøre sit bedste, dér hvor man er sat. Det gør mig trist, hvis moralen skrider. Hvad bliver der så af almindelig anstændighed? Man skal kende forskel på dit og mit, på rigtigt og forkert. Det burde ikke være så svært.'

- Dronningen træder virkelig i karakter og gør op med jagten på vækst, vækst, vækst. Det var jo ikke bare i en bisætning - det var hovedbudskabet. Også i hendes hilsen til børnene, som var en morsom nyskabelse.

Børnene fik at vide, at det ikke er så vigtigt, hvad de har opnået, men hvordan de er overfor andre, og budskabet om at tænke på andre end en selv gik igen, da Dronningen kom ind på klimaet.

- Ja, det var yderligere en udfoldelse af, hvad der var hovedbudskabet i talen. Vi skal ikke jagte væksten for enhver pris.

Er det et troværdigt budskab fra en, der har sit på det tørre?

- Ja, det synes jeg. Dronningen gør også mange andre ting, end at være dronning. Hun har sin kunstneriske side, og hun kan godt sætte sig troværdigt ind i almindelige danskeres liv.

Hvad med selve udførelsen af talen - hun tøvede nogle gange?

- Ja, hun havde sine problemer, men det gør bare det hele mere troværdigt. Alle ved, at det er svært at holde tale. Vi håber alle, at hun finder tråden igen.

Er det ikke svært at holde en god tale med al det pligtstof om Grønland osv.?

- Jo, men det var også kogt ned til det mindste i år. Det kunne ikke blive kortere. Hun havde et moralsk og politisk budskab, som fyldte usædvanligt meget. Det var ikke en partipolitisk tale, men det var et hug over nakken til liberalismen. Det var en stærk tale, der vil blive husket i mange år.

