Får forside på Vogue - i Ukraine

Velkommen på forsiden kunne man fristes til at sige til prins Nikolai.

Den 19-årige prins og models smukke ansigt og lange slanke krop er mere og mere efterspurgt rundt om i verden. Senest er det Ukraine, der har fået øjnene op for den unge mand, der er nummer seks i rækken til den danske trone.

Prins Joachim og grevinde Alexandras ældste søn kan nu for anden gang kalde sig covermodel. I det nye nummer af Vogue Man i Ukraine pryder han hele forsiden.

'Nikolai, Prince of Denmark' står der med store hvide bogstaver på fronten af magasinet, så ingen kan være i tvivl om, at det er et vaskeægte scoop, Vogue Man har gjort.

Foto: Marco van Rijt/Vogue

Det var i februar sidste år, at prins Nikolai debuterede som model. Prinsen gik på catwalken for den britiske mode-gigant Burberry ved åbningen af Londons modeuge. Siden har han gået shows for Dior i både Paris og Tokyo.

Sidste sommer blev Nikolai student fra Herlufsholm, og siden gjorde han en ultra kort karriere i militæret. Det blev kun til få uger i trøjen - langt fra de planlagte to år som reserveofficeruddannelse på Hærens Sergentskole i Varde varer.

Årsagen, til at Nikolai forlod hæren, var ifølge grevinde Alexandra, at han var havnet på en forkert hylde.

- Grevinden understreger, at beslutningen intet har med hverken uddannelsen eller stedet at gøre. Folk har været søde, og det har været helt, som prinsen har forventet. Det var bare ikke ham, sagde privatsekretær Helle von Wildenrath Løvgren den gang til Ekstra Bladet på vegne af Alexandra.

Siden prins Nikolai forlod kasernen i Varde, er han startet pået trainee-forløb i M. Goldschmidt Holding.

