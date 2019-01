Prins Joachim og familien bestående af prinsesse Marie og parrets to børn, prins Henrik og prinsesse Athena, flytter til Paris til efteråret.

Det skyldes, at den 49-årige prins er optaget på en militæruddannelse i Frankrig.

Det oplyser kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at der er tale om Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse, og at prins Joachim vil være tilknyttet den fra september i år til sommeren 2020.

Ifølge pressemeddelelsen inviterede den franske forsvarsminister Joachim til at deltage i uddannelsen i forlængelse af det franske statsbesøg i Danmark sidste år. Han er den første danske officer, der deltager i uddannelsen. Uddannelsen finder sted seks dage ugentligt og foregår på École Militaire i Paris.

Joachim og Marie sammen med børnene Henrik og Athena på Tønder Festival i 2016. Foto: Per Lange

Prins Joachim har siden 2015 haft job som forsvarschefens særlige sagkyndige i forhold til reserven.

Familien overtog luksusvillaen på Emiliekildevej i Klampenborg i oktober 2014, da de havde afhændet Schackenborg Slot i Sønderjylland til en fond. Historien melder ikke noget om, hvad der skal ske med huset, mens familien bortrejst.

Til gengæld understreger kongehuset, at den franske affære ikke får nogen betydning for parret protektioner.

