Kronprinsesse Mary deler sjælden selfie fra hjemmekontoret

Med iPad'en stablet oven på et par bøger og med udsigt til private fotografier sidder kronprinsesse Mary uden makeup i denne tid og arbejder hjemmefra.

Og der er lige så rodet på kronprinsessens skrivebord som hos den gængse dansker, viser et billede, som Mary Fonden har slået op på dets Instagramprofil.

På billedet, som kronprinsessen selv har taget, kan man således få et indblik i, hvordan hjemmekontoret ser ud på Amalienborg, men også i nogle af kronprinsessens arbejdsopgaver.

- I dag har vi holdt bestyrelsesmøde i Mary Fonden under meget anderledes omstændigheder, end vi plejer. Som alle andre skal vi holde afstand, og vi mødtes derfor på Teams, skriver kronprinsesse Mary til billedet, som hun medgiver er et af de sjældne.

- Vi plejer heller ikke at kommunikere fra disse møder - eller tage billeder for den sags skyld. Men jeg synes, at denne særlige situation kalder på, at vi åbner lidt mere op for det, der foregår i Mary Fonden netop nu, skriver kronprinsessen.

For coronakrisen rammer lige ned i mange af de problemstillinger, Mary Fonden beskæftiger sig med.

- Der er risiko for, at flere vil føle sig ensomme, at volden i hjemmet eskalerer, og at isolation og fysisk distance vil gå ud over børn og unges trivsel.

- På mødet i dag talte vi om, hvad vi i Mary Fonden gør for at sætte fokus på og bidrage til at løse de problemer, der følger i kølvandet på coronakrisen. For der skal tænkes i nye baner, skriver kronprinsessen.

Se kronprinsessens opslag her: