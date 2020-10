Landet lukkede ned: Kongeparret rejste ud

Den hollandske konge og dronning måtte skynde sig hjem fra ferie, da de modtog intens kritik for at rejse ud efter landet gik i delvis lockdown

Én dag.

Så længe nåede den hollandske kong Willem-Alexander og dronning Maxima at være på ferie, før de måtte haste hjem.

Den hurtige hjemkomst skyldes massiv kritik af, at de royale valgte at rejse på ferie samtidig med at en ny delvis nedlukning af Holland begyndte.

Det skriver BBC.

Det kongelige par brød teknisk set ikke nogle regler, da de rejste mod syd til den græske sol. Men den hollandske befolkning har ikke fundet det passende, at de forlod landet samtidig med at barer, restauranter og de famøse 'coffee shops' blev beordret lukket.

'Vi vil ikke efterlade nogen tvivl omkring det: For at få coronavirusen under kontrol er det nødvendigt, at alle retningslinjer bliver fulgt. Debatten om vores ferie bidrager ikke til det,' skrev det hollandske kongehus i en meddelelse, som BBC er i besiddelse af.

Kritikken rammer ind i behandlingen af den hollandske kongefamilies årlige budget, som møder et voksende pres fra oppositionspolitikere.

Det er heller ikke første gang, at det royale par kommer i søgelyset på grund af corona. I august blev parret fotograferet under en anden ferie i Grækenland, hvor de tydeligt brød reglerne om at holde afstand.