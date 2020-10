Margrethe overrasker: Springer ud som podcaster

Selvom dronning Margrethe i april rundede et skarpt hjørne, da hun fyldte 80, så er hun ikke bleg for at kaste sig ud i nye projekter.

Derfor kan danskerne fra i morgen opleve majestæten i Podimo-podcasten 'Dronningen og kunsten'. Her kommer lytterne helt tæt på dronningens egne erindringer med kunst.

Det skriver Podimo i en pressemeddelelse.

Sådan så det ud, da dronningen og Nikolaj Koppel optog første afsnit af 'Dronningen og kunsten'. Foto: Petra Kleis

- Dronningens interesse og indsigt i mange former for kunst og kultur er virkelig stor. Som bestyrelsesmedlem i Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond bliver jeg ved hvert møde imponeret af Majestætens passion og ofte helt detaljerede viden inden for de mange former for kunst, lyder det fra Nikolaj Koppel, der også er medstifter af Podimo, i pressemeddelelsen.

- Det er helt oplagt at dele denne interesse og passion med danskerne i et format, hvor der er tid og plads til fordybelse, siger han videre.

I podcast-serien kan danskerne høre dronning fortælle om sin fascination af forskellige kunstarter.

Serien er inddelt i tre afsnit, som tager udgangspunkt i en samtale. Samtalerne, som er blevet til podcasts, har majestæten haft med Nikolaj Koppel, balletchef Peter Bo Bendixen og kunsthistoriker Bente Scavenius.

De tre afsnit af 'Dronningen og kunsten' er optaget i Lille Blå Salon på Fredensborg Slot i løbet af efteråret 2020.