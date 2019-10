Mary bliver protektor for international LGBT-arrangement

Kronprinsesse Mary bliver protektor for regnbuearrangementet Copenhagen 2021, som blandt andet tæller Worldpride.

Det er første gang nogensinde, at en kongelig person stiller sig i spidsen for et stort internationalt LGBTI-arrangement. Det oplyser Copenhagen 2021.

- Som dansker er jeg stolt af, at København skal være vært for Worldpride og Eurogames i sommeren 2021. Vi kan ikke acceptere, at nogle mennesker i verden bliver mødt med intolerance og diskrimination på grund af deres seksualitet eller kønsidentitet, siger kronprinsesse Mary i en pressemeddelelse.

- Jeg ser frem til at være med til at sætte mangfoldighed og LGBTI-rettigheder på dagsordenen både herhjemme og internationalt, tilføjer hun.

Øget opmærksomhed

Hos Copenhagen 2021 er talsperson Lars Henriksen glad for, at Mary har takket ja til at blive protektor.

- Mary har ved tidligere lejligheder markeret sig stærkt inden for LGBTI+-dagsordenen, men også menneskerettigheder generelt, så det virker som et naturligt skridt, at hun også tager fat her, siger Lars Henriksen.

Copenhagen 2021 arbejder for sikre lige rettigheder for LGBTI-personer, der tæller blandt andet homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede.

Lars Henriksen håber, at kronprinsesse Marys deltagelse kan give ekstra opmærksomhed til begivenheden både herhjemme og i udlandet.

- Det virker til at lægge kronprinsessen meget på sinde. Jeg er sikker på, at der bliver mere opmærksomhed på eventet, og det gør, at flere tager det alvorligt, siger Lars Henriksen.

Kæmpe arrangement

Copenhagen 2021 finder sted 12. til 22. august 2021 i København og Malmø.

Under Copenhagen 2021 bliver der både afholdt Worldpride, der er en tredages konference om menneskerettigheder, en demokratifestival og en samling for politikere fra hele verden.

Desuden løber sportskonkurrencen Eurogames af stablen. Her vil der blandt andet være konkurrence i 29 sportsgrene.

Kronprinsesse Mary vil deltage ved en række af begivenhederne under Copenhagen Pride.