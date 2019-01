Meghan Markle på besøg: Velkommen fede dame!

Selvom maven buler mere og mere ud, trækker prins Harrys frue gerne i arbejdstøjet. Den gravide hertuginde Meghan har for kort tid siden fået en række protektioner, som hun skal tage sig af - to af dem har hun overtaget direkte fra dronning Elizabeth.

Det er som protektor for The National Theatre og universitets-netværket The Association of Commonwealth Universities, at Meghan overtager tjansen fra Harrys 92-årige farmor.

Derudover har Meghan - tidligere Markle - selv valgt at blive protektor for Smart Works, der hjælper langtidsledige, samt dyreværnsorganisationen Mayhew.

Netop Mayhew besøgte den gravide Meghan onsdag. Og det var noget af en velkomst, hertuginden fik af en af de frivillige.

- Du er altid velkommen. Og du er den fede dame, sagde kvinden og kastede et blik på Meghans store mave. SE KLIPPET HEROVER

Hertuginden tog bemærkningen, der kunne have fornærmet hende, med et stort grin.

Det britiske kongehus har selv lagt en video ud fra Meghans besøg hos dyreværnsorganisationen. Den kække bemærkning fra den frivillige kvinde har dog ikke fundet vej til deres fortælling om besøget.

Prins Harry og hertuginde Meghans første barn ventes til verden i slutningen af april eller starten af maj.

