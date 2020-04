Mindeværdig fødselsdag: Sådan blev dronningen fejret

Dronning Margrethe er blevet fejret af hele Danmark - på afstand.

Hendes 80-års fødselsdag er ifølge hendes egne ord den mest mindeværdige. Og den har da også været noget usædvanligt. Da coronavirussen begyndte at få sit tag i landet, besluttede man at aflyse Margrethes officielle fødselsdag, men hun blev stadig fejret i stor stil.

Dagen stod på fællessang rundt om i landet klokken 12, taler i privaten, en live-transmitteret tale og et hav af digitale hilsner.

- Min fødselsdag blev ikke, som jeg havde forestillet mig, men jeg er taknemmelig for den, som den blev, sagde hun i sin tale, hvor hun flere gange takkede danskerne fra Fredensborg Slot.

Dagen var nu ikke kun fyldt med kærlige hilsner fra danskerne, den nære familie og kongefamilierne i Europa. Coronavirussen havde bestemt sin indflydelsen på dronningens runde fødselsdag.

Dronning Margrethe vinker til de mange, der er mødt op foran Fredensborg Slot i anledning af hendes 80-års fødselsdag. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Normalt samles folk jo for at flage for dronningen, men det var bestemt anderledes i år, for selvom dronningen fylder rundt, gælder loven stadig. Derfor var politiet nødt til at gribe, fordi folk havde forsamlet sig mere end ti personer - hvilket man bekender ikke må indtil videre frem til 10. maj.

Som en ganske særlig overraskelse blev Hendes Majestæt Dronningen her til formiddag fejret på afstand af repræsentanter for Hoffets Damer og Herrer, der blandt andet består af Hoffets øverste embedsmænd. Fra Fredensborg Slotshave udbragte forsamlingen et nifoldigt leve for Majestæten, der overværede begivenheden fra Havesalen.⁣ ⁣ Majestæten takkede efterfølgende for den herlige overraskelse og for den tale, som Hofmarskallen kort forinden, traditionen tro på Dronningens fødselsdag, havde holdt på vegne af Hoffets Damer og Herrer.

Selvom dagens omstændigheder har gjort hendes fødselsdag markant anderledes, har det ikke været en trist dag, understreger hun i talen.

- I tilbageblikket vil jeg huske min 80-års fødselsdag som noget helt for sig, én af de mest mindeværdige. Også her har det vist sig, at når krisen rammer os, kan vi og vil vi forenes i fællesskabet - sammen, men på afstand.

Egoismen trange kår

Krisen og især danskernes håndtering af krisen fik også plads i hendes tale til nationen. Det bemærker flere eksperter.

- Det væsentlige budskab er, at egoismen har trange kår i Danmark, siger Søren Jakobsen, kongehusekspert.

- Hun har en pointe om, at den måde, man man holdt fødselsdagen på, viser, at danskerne har flere ressourcer, end vi er klar over, og vi kan dyrke fællesskabet og ikke bare egoismen. Derfor er det en mindeværdig fødselsdag på grund af danskernes positive karakter, siger kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

"I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme," lød det i morges i Kuppelsalen på Fredensborg Slot, hvor personalet på slottet med god afstand sang morgensang for Hendes Majestæt Dronningen. Efterfølgende takkede Dronningen for sangen.

Begge eksperter er begejstrede for talen.

- Jeg har ikke set hende så bevæget siden Henriks død. Hun viser følelser her på en absolut flot måde. Hun får sagt det, hun skal sige og lidt mere til. Vi ved godt, at dronningen er dronning med stort d. Her kommer hun lidt længere ned ad slotstrappen, end hun plejer, siger Søren Jakobsen.

Krisen er ikke ovre

Lars Hovbakke Sørensen mener, at hun fik kædet sin fødselsdag og krisen flot sammen:

- Hun takkede både for fødselsdagsfejringen, hvor hun jo også roste danskerne for den måde, danskerne har håndteret krisen, men også understregede, at det ikke var ovre.

- Hun sagde tak, roste danskerne og pegede fremad i forhold til, at man ikke skal tro, at krisen er ovre, siger han.

Der er kun to år til, at Margrethe atter kan fejre rundt jubilæum. Til den tid har hun nemlig været regent i 50 år.

Børnebørnenes fødselsdagshilsen til dronningen har taget nettet med storm. Video: Kongehuset.